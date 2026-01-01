Оповещения от Киноафиши
О концерте

Концерт Green Street Acappella в Lustra Bar

Приглашаем вас на концерт вокального коллектива Green Street Acappella, который работает под руководством талантливой Людмилы Ханиной. Этот уникальный ансамбль известен своими авторскими песнями и оригинальными аранжировками, что делает каждое их выступление неповторимым.

О коллективе

Green Street Acappella — это не просто музыкальный проект. Сформировавшись благодаря любви к а капелла, коллектив создает гармонии, которые западают в душу. Каждый выступление — это сочетание вокального мастерства и эмоциональной глубины.

Что вас ждет?

На концерте вы сможете услышать как уже знакомые композиции, так и новые, которые обязательно удивят даже искушенных слушателей. Особое внимание уделяется не только музыкальной составляющей, но и сценическому исполнению, что делает вечер по-настоящему запоминающимся.

Почему стоит посетить?

Выступления Green Street Acappella — это возможность насладиться качественной музыкой в уютной атмосфере Lustra Bar. Здесь вас ждет не только отличная музыка, но и возможность провести время в кругу единомышленников.

Не упустите шанс стать частью этого удивительного события и насладиться всеми гранями вокального мастерства!

Купить билет на концерт Green Street Acappella под руководством Людмилы Ханиной

Март
12 марта четверг
20:00
Lustra Bar Москва, просп. 60-летия Октября, 27

