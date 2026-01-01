Оповещения от Киноафиши
Green Crow
Билеты от 1500₽
Киноафиша Green Crow

Green Crow

6+
Продолжительность 120 минут
Возраст 6+
Билеты от 1500₽

О концерте

Концерт группы Green Crow в «Glastonberry»

В клубе «Glastonberry» пройдет захватывающий концерт группы Green Crow. В программе вас ждут традиционные ирландские песни на воронежском языке, танцы, пиво и уникально настроенные инструменты.

Группа состоит из шести участников, каждый из которых обладает своими привычками и индивидуальным стилем. Звучание их музыки рождается спонтанно, так как в коллективе нет профессиональных музыкантов — каждый играет, полагаясь на интуицию и талант.

Артисты Green Crow живут и работают в Воронеже, но теперь они готовы порадовать зрителей Москвы. Концерт обещает быть необычным и наполненным весёлой атмосферой.

Ожидайте огромное количество ирландских песен, танцы и зажигательные ритмы. Уникальное звучание и яркая подача артистов создадут вечер, который надолго останется в памяти.

Купить билет на концерт Green Crow

Помощь с билетами
Март
7 марта суббота
20:00
Glastonberry Москва, 1-я Дубровская, 13а, стр. 1
от 1500 ₽

