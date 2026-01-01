Гречанинов. Экуменическая месса
6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт в Мариинском театре: Экуменическая месса Гречанинова

В Концертном зале Мариинского театра пройдет концерт, в котором выступят солисты, хор и симфонический оркестр театра под управлением дирижёра Константина Рылова. В этом музыкальном событии зрители смогут услышать «Экуменическую мессу» Александра Гречанинова для солистов, хора, оркестра и органа.

Музыкальная программа

Концерт включает в себя шедевр русского композитора XX века Александра Гречанинова — «Экуменическую мессу», которая сочетает в себе элементы духовной музыки и традиционного хорового пения. Произведение отличается мелодичностью и глубиной, что делает его актуальным для слушателей всех возрастов.

Исполнители

На сцене выступят солисты, хор и симфонический оркестр Мариинского театра. Эти исполнители, обладающие выдающимся опытом и профессионализмом, дарят зрителям уникальные эмоции и яркие музыкальные моменты.

Дирижер

Концерт под руководством Константина Рылова обещает стать величественным музыкальным событием. Его мастерство и умение работать с оркестром создают незабываемую атмосферу, полную волшебства и глубины музыкального искусства.

Не упустите возможность насладиться классической музыкой и уникальным звучанием «Экуменической мессы» Гречанинова. Концерт станет отличной возможностью для любителей классического жанра услышать великолепное исполнение и прикоснуться к высокому музыкальному искусству.

Апрель
12 апреля воскресенье
12:00
Концертный зал Мариинского театра Санкт-Петербург, Писарева, 20, вход с улицы Декабристов, 37
от 1800 ₽

