Гребенщик
Киноафиша Гребенщик

Гребенщик

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Осенний сольный концерт Гребенщика в Петербурге

5 октября на сцене бара "Мачты" пройдет осенний сольный концерт известного музыканта Гребенщика. После выступлений с группой он вновь вернется к своим акустическим корням.

Чарующая акустика и лирические образы

Этот концерт обещает стать душевной встречей для всех поклонников Гребенщика. Его минималистичные и выверенные песни, которые завоевали любовь зрителей, согреют сердца в меланхоличный осенний вечер. Зрители смогут насладиться пробирающими до глубины души образами из лирики исполнителя.

Новый сингл в программе

Кроме знакомства с классическими композициями, на концерте будет презентован новый сингл, что сделает его еще более привлекательным для любителей музыки. Не упустите возможность быть среди первых, кто услышит свежие творения Гребенщика!

Это мероприятие станет отличным способом провести вечер в компании качественной музыки и глубоких эмоций. Убедитесь, что не пропустите этот уникальный концерт!

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 12 октября
Мачты Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 34, пространство «Исткабель»
19:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Взрослый стендап/Стендап от комиков 30+
18+
Юмор
Взрослый стендап/Стендап от комиков 30+
13 сентября в 20:00 Stage Standup Club
от 850 ₽
PRO standup. Концерт 30+
18+
Юмор
PRO standup. Концерт 30+
13 сентября в 17:00 Поправка
от 500 ₽
ЗКР, Н.Алексеев
6+
Классическая музыка
ЗКР, Н.Алексеев
25 сентября в 20:00 Большой зал Петербургской филармонии
от 600 ₽
