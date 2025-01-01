Вечер акустической музыки с Гребенщиком

12 октября в Москве на сцене клуба «16 Тонн» пройдет осенний сольный концерт Гребенщика. После успешных выступлений с группой, артист вернется к своим корням, представив слушателям свою сольную акустику.

Атмосфера и творчество

Эти минималистичные и выверенные песни стали знаковыми для многих поклонников — именно они пробирают до глубины души. Гребенщик сочиняет свои произведения в поэтичной и меланхоличной манере, что делает каждого слушателя соучастником его музыкального мира.

Невероятные новинки

На концерте зрители смогут не только насладиться проверенными хитами, но и услышать новый сингл артиста, который станет первым представлением его свежего творчества.

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу камерной музыки и пережить незабываемые эмоции в этот осенний вечер!