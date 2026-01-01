Гребенщик, Огниво

Большой концерт групп «Гребенщик» и «ОГНИВО»: двойной праздник

25 марта на сцене «Сердце» состоится незабываемый концерт группы Гребенщик и ОГНИВО. Этот вечер будет особенно знаковым, так как он совпадает с днём рождения лидера группы Виталия Гребенщикова и гитариста Константина Николаева. Больше, чем просто концерт, это будет настоящая музыкальная феерия!

Что ждет зрителей

В программе вечера — сольные номера Виталия Гребенщикова, а также выступление полного состава группы ОГНИВО. Зрители смогут насладиться большими музыкальными композициями в яркой и насыщенной атмосфере. Также в программе предусмотрен акустический блок и несколько новинок, которые не оставят равнодушными поклонников.

Уникальная атмосфера

Концерт обещает быть не только музыкальным событием, но и настоящим праздником для всех влюблённых в рок-музыку. Успейте стать частью этого вечера и насладиться живым исполнением любимых треков!

