Киноафиша Грай

Грай

16+
Возраст 16+
Билеты от 2200₽

О концерте

Тур «Омут» группы Грай

Этой осенью группа Грай объявляет о начале нового тура, приуроченного к 20-летию коллектива. В программе тура звучат новые композиции, а также проверенные временем хиты, которые стали неотъемлемой частью живых выступлений группы.

Новый альбом и знакомые мелодии

Грай посетит 14 городов и впервые исполнит на сцене песни с последнего альбома, насыщенного атмосферой сырой земли и горьких трав. Музыка группы уводит в те места, где граница между сном и явью стирается.

Атмосфера тура

Тур «Омут» станет не только музыкальным событием, но и возможностью соединить празднование юбилея с фанатами. Это путь сквозь мглу и холод осенних ветров, погружающий в мир древних сказаний, тревожных снов и первозданной силы природы.

Не упустите уникальную возможность стать частью этого незабываемого музыкального путешествия с Грай!

Октябрь
16 октября пятница
20:00
Урбан Москва, Б.Новодмитровская, 36, стр. 24, дизайн-завод «Флакон»
от 2200 ₽
В других городах
Октябрь
2 октября пятница
20:00
Концерт-холл «Свобода» Пермь, Краснофлотская, 15
от 2200 ₽
3 октября суббота
20:00
Нирвана Екатеринбург, Шевченко, 9, РЦ «Водолей»
от 2200 ₽
5 октября понедельник
20:00
Ozz Челябинск, Энтузиастов, 11
от 2200 ₽
6 октября вторник
20:00
Dom Печати Уфа, 50-летия Октября, 19, РК «Тинькофф-холл»
от 2200 ₽
7 октября среда
20:00
Бар без названия Самара, Братьев Коростелевых, 170
от 2200 ₽
9 октября пятница
20:00
Ferrum Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 2/1
от 2200 ₽
10 октября суббота
20:00
Подземка Ростов-на-Дону, просп. Сельмаш, 3, ДК «Ростсельмаш»
от 2200 ₽
11 октября воскресенье
20:00
Sgt. Peppers Bar Краснодар, Чапаева, 94
от 2200 ₽
13 октября вторник
20:00
Сто ручьев Воронеж, Кирова, 5
от 2200 ₽
14 октября среда
20:00
Art Club Площадка Рязань, Заводской пр., 1
от 2200 ₽
15 октября четверг
20:00
Alcatraz Нижний Новгород, Почаинская, 17с
от 2200 ₽
17 октября суббота
20:00
Factory 3 Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40, литера Д, пространство «Порт Севкабель»
от 2200 ₽

