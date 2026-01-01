Тур «Омут» группы Грай

Этой осенью группа Грай объявляет о начале нового тура, приуроченного к 20-летию коллектива. В программе тура звучат новые композиции, а также проверенные временем хиты, которые стали неотъемлемой частью живых выступлений группы.

Новый альбом и знакомые мелодии

Грай посетит 14 городов и впервые исполнит на сцене песни с последнего альбома, насыщенного атмосферой сырой земли и горьких трав. Музыка группы уводит в те места, где граница между сном и явью стирается.

Атмосфера тура

Тур «Омут» станет не только музыкальным событием, но и возможностью соединить празднование юбилея с фанатами. Это путь сквозь мглу и холод осенних ветров, погружающий в мир древних сказаний, тревожных снов и первозданной силы природы.

Не упустите уникальную возможность стать частью этого незабываемого музыкального путешествия с Грай!