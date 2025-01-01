Меню
Gratessa Grand Ball. Зимняя симфония
Gratessa Grand Ball. Зимняя симфония

Продолжительность 3 часа

О концерте

Зимний Бал в Алматы

Приглашаем вас на роскошный вечер, где оживёт атмосфера волшебства и классики! Этот бал — уникальная возможность насладиться искусством и знатными развлечениями.

Что вас ожидает в программе

  • Живой оркестр, который создаст незабываемую музыкальную атмосферу;
  • Мастер-класс по бальным танцам для всех желающих научиться грациозным движениям;
  • Балет «Щелкунчик» — классическое произведение, которое перенесет вас в мир зимней сказки;
  • Оперные номера, которые дополнит кульминацию вечера;
  • Яркая шоу программа, полная неожиданных сюрпризов;
  • Подарки за лучший образ — проявите свою креативность и стиль;
  • Выбор Короля и Королевы бала — не упустите возможность стать звездами вечера!

Атмосфера праздника

Этот вечер — это не только танцы и музыка, но и прекрасное время, проведенное в окружении красивых нарядов и искренних улыбок. Шампанское и теплые воспоминания сделают вашу ночь незабываемой.

Не упустите шанс стать частью волшебного события — Зимнего Бала!

Купить билет на концерт Gratessa Grand Ball. Зимняя симфония

Декабрь
16 декабря вторник
19:00
Банкетный зал «Bi kumis» г. Алматы, ​пр. Дулати 55/2
от 25000 ₽

