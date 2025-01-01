Меню
Грани гения: Бах-Шуман-Шостакович
Грани гения: Бах-Шуман-Шостакович

Приглашаем вас на уникальный концерт «Грани гения: Бах-Шуман-Шостакович», который пройдет в Концертном зале органной и камерной музыки в Краснодаре. Это музыкальное событие обещает стать настоящим праздником для ценителей классической музыки и искусства.

Программа концерта

В программе прозвучат произведения трех величайших композиторов: Иоганна Себастьяна Баха, Роберта Шумана и Дмитрия Шостаковича. Эти композиторы оставили неизгладимый след в истории музыки и вдохновили множество исполнителей по всему миру. Бах, известный своими сложными контрапунктами, Шуман с его романтичными мелодиями и Шостакович, чья музыка отражает дух времени и переживания целого народа.

Исполнители

Концерт представит талантливых музыкантов, которые с большим мастерством интерпретируют классические произведения. Каждый из них привнесет в исполнение свою уникальную интерпретацию, что сделает концерт незабываемым.

Значение мероприятия

Классическая музыка не только радует слух, но и углубляет понимание культуры и истории. Концерт «Грани гения» - это возможность для зрителей погрузиться в мир выдающихся музыкальных произведений и насладиться их величием в живом исполнении.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Уверены, оно оставит неизгладимое впечатление и вдохновит на новые открытия в мире музыки.

Краснодар, 2 ноября
Концертный зал органной и камерной музыки Краснодар, Красная, 122
19:00

