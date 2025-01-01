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Гранд-турнир: ведущие классические гитаристы
Билеты от 300₽
Киноафиша Гранд-турнир: ведущие классические гитаристы

Гранд-турнир: ведущие классические гитаристы

6+
Возраст 6+
Билеты от 300₽

О концерте/спектакле

Музыкальный Турнир Рыцарей: Концерт в рамках Международного конкурса имени Фраучи

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие, которое пройдет в рамках Международного конкурса и фестиваля имени Фраучи. Этот концерт обещает стать настоящим праздником для любителей классической музыки и захватывающих музыкальных поединков.

О программе концерта

Зрителей ожидает невероятное шоу, где вместо традиционного рыцарского турнира на арене встретятся виртуозные гитаристы. Каждое выступление будет посвящено определенной эпохе: от барокко до романтизма и модерна. Артисты, среди которых классические гитаристы Вера Данилина, Марко Тамайо (Австрия — Куба) и Дмитрий Илларионов, будут сражаться на музыкальном поле, а зрители смогут выбрать своего фаворита.

Участники и дирижер

Концерт пройдет при участии фестивального оркестра Фраучи под руководством талантливого дирижера Максима Новикова. Ведущим этого музыкального турнира станет известный Александр Островский, который будет не только ведущим, но и своеобразным «герольдом» вечера.

Интересные факты о фестивале

Фестиваль имени Фраучи — это не просто конкурс, а площадка для обмена опытом и творческого общения музыкантов со всего мира. Художественный руководитель конкурса Дмитрий Илларионов, сам признанный гитарист, стремится поддерживать высокие стандарты и привлекать внимание к классической музыке.

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого музыкального события!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
6 ноября
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
19:00 от 300 ₽

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