Гранд-турнир: ведущие классические гитаристы

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие, которое пройдет в рамках Международного конкурса и фестиваля имени Фраучи. Этот концерт обещает стать настоящим праздником для любителей классической музыки и захватывающих музыкальных поединков.
Зрителей ожидает невероятное шоу, где вместо традиционного рыцарского турнира на арене встретятся виртуозные гитаристы. Каждое выступление будет посвящено определенной эпохе: от барокко до романтизма и модерна. Артисты, среди которых классические гитаристы Вера Данилина, Марко Тамайо (Австрия — Куба) и Дмитрий Илларионов, будут сражаться на музыкальном поле, а зрители смогут выбрать своего фаворита.
Концерт пройдет при участии фестивального оркестра Фраучи под руководством талантливого дирижера Максима Новикова. Ведущим этого музыкального турнира станет известный Александр Островский, который будет не только ведущим, но и своеобразным «герольдом» вечера.
Фестиваль имени Фраучи — это не просто конкурс, а площадка для обмена опытом и творческого общения музыкантов со всего мира. Художественный руководитель конкурса Дмитрий Илларионов, сам признанный гитарист, стремится поддерживать высокие стандарты и привлекать внимание к классической музыке.
Не упустите шанс стать частью этого незабываемого музыкального события!