Гранд-турнир: ведущие классические гитаристы

Музыкальный Турнир Рыцарей: Концерт в рамках Международного конкурса имени Фраучи

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие, которое пройдет в рамках Международного конкурса и фестиваля имени Фраучи. Этот концерт обещает стать настоящим праздником для любителей классической музыки и захватывающих музыкальных поединков.

О программе концерта

Зрителей ожидает невероятное шоу, где вместо традиционного рыцарского турнира на арене встретятся виртуозные гитаристы. Каждое выступление будет посвящено определенной эпохе: от барокко до романтизма и модерна. Артисты, среди которых классические гитаристы Вера Данилина, Марко Тамайо (Австрия — Куба) и Дмитрий Илларионов, будут сражаться на музыкальном поле, а зрители смогут выбрать своего фаворита.

Участники и дирижер

Концерт пройдет при участии фестивального оркестра Фраучи под руководством талантливого дирижера Максима Новикова. Ведущим этого музыкального турнира станет известный Александр Островский, который будет не только ведущим, но и своеобразным «герольдом» вечера.

Интересные факты о фестивале

Фестиваль имени Фраучи — это не просто конкурс, а площадка для обмена опытом и творческого общения музыкантов со всего мира. Художественный руководитель конкурса Дмитрий Илларионов, сам признанный гитарист, стремится поддерживать высокие стандарты и привлекать внимание к классической музыке.

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого музыкального события!