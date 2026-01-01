Гранд Орган Симфони Гала
Билеты от 1200₽
Возраст 6+
О концерте

Органный концерт в Московской консерватории

TOPCONCERTS представляет грандиозный концерт "Гранд Орган Симфони Гала", который пройдет в Большом зале Московской консерватории. На сцене выступит выдающийся органист Сильвио Челегини, знаменитый своим мастерством игры на одном из лучших органов мира, установленном в этом зале.

Шедевры органной музыки

В программе концерта вас ждут великое произведение Мусоргского "Картинки с выставки", а также шедевры религиозной музыки, такие как:

  • Вивальди - "Шторм" из "Времен года",
  • Бах - "Токката и фуга ре минор",
  • Альбинони - "Адажио",
  • Сен-Санс - Финал "Органной симфонии",
  • Гуно/Бах - "Ave Maria".

Искусство в музыке

Этот концерт обещает быть не только музыкальным событием, но и зрелищем - произведения будут сопровождаться гигантскими видеопроекциями великих фресок Сикстинской капеллы, созданных Микеланджело, а также знаменитых картин Леонардо Да Винчи, Эль Греко, Босха, Ван Гога и Сальвадора Дали.

Загадки и секреты органов

Орган, который используется в этом концерте, был представлен на Х Всемирной выставке в Париже в 1900 году, где получил высшее признание - "Гран-при" и Золотую медаль. Он был установлен в Москве в 1901 году и по праву считается королем инструментов.

Второе отделение

Во втором отделении концерта будут исполняться сюжеты из "Картинок с выставки" Мусоргского, включая такие части, как:

  • Гном
  • Средневековый замок
  • Тюильский сад
  • Быдло
  • Балет невылупившихся птенцов
  • Два еврея: богатый и бедный
  • Лимож. Рынок
  • Катакомбы. Римская гробница
  • Избушка на курьих ножках
  • Богатырские ворота

Не упустите шанс стать частью этого уникального музыкального события!

Июнь
16 июня вторник
19:00
Большой зал Консерватории Москва, Б.Никитская, 13/6
от 1200 ₽

