Органный концерт в Московской консерватории

TOPCONCERTS представляет грандиозный концерт "Гранд Орган Симфони Гала", который пройдет в Большом зале Московской консерватории. На сцене выступит выдающийся органист Сильвио Челегини, знаменитый своим мастерством игры на одном из лучших органов мира, установленном в этом зале.

В программе концерта вас ждут великое произведение Мусоргского "Картинки с выставки", а также шедевры религиозной музыки, такие как:

Бах - "Токката и фуга ре минор",

Сен-Санс - Финал "Органной симфонии",

Этот концерт обещает быть не только музыкальным событием, но и зрелищем - произведения будут сопровождаться гигантскими видеопроекциями великих фресок Сикстинской капеллы, созданных Микеланджело, а также знаменитых картин Леонардо Да Винчи, Эль Греко, Босха, Ван Гога и Сальвадора Дали.

Орган, который используется в этом концерте, был представлен на Х Всемирной выставке в Париже в 1900 году, где получил высшее признание - "Гран-при" и Золотую медаль. Он был установлен в Москве в 1901 году и по праву считается королем инструментов.

Во втором отделении концерта будут исполняться сюжеты из "Картинок с выставки" Мусоргского, включая такие части, как:

Гном

Средневековый замок

Тюильский сад

Быдло

Балет невылупившихся птенцов

Два еврея: богатый и бедный

Лимож. Рынок

Катакомбы. Римская гробница

Избушка на курьих ножках

Богатырские ворота

