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Гранд Каньон
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Спектакль Гранд Каньон

Постановка
Театр на набережной. Новая сцена 12+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 12+

О спектакле

По повести Глендона Свортаута «Благослови детей и зверей»

Кто спасет наших братьев — бизонов — от лицензированного отстрела, кроме нас — шестерых недоделанных девчонок из лагеря «Бокс-каньон»?

История, которая могла остаться незамеченной

Спектакль по повести Глендона Свортаута «Благослови детей и зверей» рассказывает историю, которая, возможно, осталась бы незамеченной прессой: несколько подростков сбежали ночью из летнего скаутского лагеря и так оторвались на свободе, что один из них случайно погиб — и всего-то, если учесть, что родителям до них особого дела не было.

Необычные героини с необычной целью

Удивляет другое: это были девчонки, шестеро самых никудышных, неорганизованных и бесполезных в лагере, но у них все же нашлась общая цель. Цель эта казалась нелепой, совершенно «запредельной» — пересечь ночью Аризону и спасти от лицензированного отстрела «наших братьев-бизонов». И это — в Америке, в конце XX века.

Цена успеха

И, наконец, им это удалось! Правда… какой ценой? Теперь их или осудят как малолетних преступниц, или… залечат как ненормальных. Решать вам, господа присяжные заседатели.

Режиссер
Федор Сухов
В ролях
Маруся Балабан
Светлана Федотова
Мария Безбожная
Виктория Лампетова
Анастасия Янина

Фотографии

Гранд Каньон Гранд Каньон Гранд Каньон Гранд Каньон Гранд Каньон Гранд Каньон Гранд Каньон Гранд Каньон Гранд Каньон Гранд Каньон Гранд Каньон Гранд Каньон Гранд Каньон Гранд Каньон Гранд Каньон Гранд Каньон
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