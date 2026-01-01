По повести Глендона Свортаута «Благослови детей и зверей»

Кто спасет наших братьев — бизонов — от лицензированного отстрела, кроме нас — шестерых недоделанных девчонок из лагеря «Бокс-каньон»?

История, которая могла остаться незамеченной

Спектакль по повести Глендона Свортаута «Благослови детей и зверей» рассказывает историю, которая, возможно, осталась бы незамеченной прессой: несколько подростков сбежали ночью из летнего скаутского лагеря и так оторвались на свободе, что один из них случайно погиб — и всего-то, если учесть, что родителям до них особого дела не было.

Необычные героини с необычной целью

Удивляет другое: это были девчонки, шестеро самых никудышных, неорганизованных и бесполезных в лагере, но у них все же нашлась общая цель. Цель эта казалась нелепой, совершенно «запредельной» — пересечь ночью Аризону и спасти от лицензированного отстрела «наших братьев-бизонов». И это — в Америке, в конце XX века.

Цена успеха

И, наконец, им это удалось! Правда… какой ценой? Теперь их или осудят как малолетних преступниц, или… залечат как ненормальных. Решать вам, господа присяжные заседатели.