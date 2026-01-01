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Гранд. История в отеле
Киноафиша Гранд. История в отеле

Гранд. История в отеле

6+
Продолжительность 120 минут
Возраст 6+

О концерте

Зажигательное шоу в Воронежском концертном зале

В Воронежском концертном зале состоится уникальное шоу, которое объединяет музыку и танец. Зрители увидят яркие истории, происходящие в отеле: от девичника перед свадьбой в баре до романтического свидания на крыше. Это мероприятие обещает подарить незабываемые эмоции всем любителям театрального искусства.

Музыка и исполнение

Музыкальное оформление создадут живые инструменты: виолончель, фортепиано, гитара и барабаны от группы «Гранд Бэнд». Финалисты популярного проекта «Голос» Валерий Анохин и Ксения Коламбацкая исполнят мировые хиты таких артистов, как «ABBA», «Maneskin», Рики Мартин, «Prodigy», Tarkan и других. Эти мелодии добавят спектаклю драйва и энергии.

Сюжет и атмосфера

Круглосуточный отель становится центром переплетения разных судеб. Здесь молодая пара укачивает младенца, а рядом проходит шумная пляжная вечеринка. На кухне шеф-повар развлекает танцами, готовя аппетитные блюда. В лифте, застрявшем между этажами, гости веселятся и танцуют. Влюбленные открывают свои сердца, подружки отмечают девичник, а персонал — бармен, портье и горничная — хранит тайны отельных постояльцев. Это «маленькая жизнь» с ее страстями, юмором и историями, которые зажигают сердца зрителей.

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В других городах
Октябрь
1 октября четверг
19:00
Воронежский концертный зал Воронеж, Театральная, 17

Фотографии

Гранд. История в отеле Гранд. История в отеле

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