Приглашаем вас на уникальный спектакль «Гранатовый уксус», который основан на рассказе «Зулали» Наринэ Абгарян. Этот захватывающий проект представляет собой оригинальную интерпретацию произведения, выполненную московским режиссёром Эдгаром Закаряном.
Режиссёр: Эдгар Закарян
Художник-постановщик: Филипп Шейн
Хореограф: Юрий Смекалов
В центре сюжета — Мамида, которую играет Роза Хайруллина. Это не просто старушка, а хозяйка семейного мира, защищённого от беспокойств внешнего мира. Она использует необычную тактику, основанную на правилах игры Dota 2, чтобы воспитывать своих детей Назароса (Дмитрий Каргин) и Зулали (Марьяна Карпова).
Мамида учит своих детей важным жизненным принципам: «Продумывай стратегию, вырабатывай тактику, будь всегда готов защищаться». Она также демонстрирует умение адаптироваться к обстоятельствам и сочетать разные подходы, как в кулинарии — готовя свои знаменитые булочки на продажу.
Спектакль затрагивает важные темы семейных отношений и жизненной мудрости, которые передаются из поколения в поколение. Мамида, возможно, является той бабушкой, о которой мечтает каждый — она обучает боевым искусствам, делится жизненным опытом и даже может сесть на шпагат!
В спектакле присутствуют сцены курения. Напоминаем, что курение вредит вашему здоровью.
Не упустите возможность увидеть этот необычный спектакль и погрузиться в мир сюрреализма и жизненной мудрости!