Сюрреалистический спектакль «Гранатовый уксус» в Театре на Васильевском

Приглашаем вас на уникальный спектакль «Гранатовый уксус», который основан на рассказе «Зулали» Наринэ Абгарян. Этот захватывающий проект представляет собой оригинальную интерпретацию произведения, выполненную московским режиссёром Эдгаром Закаряном.

Информация о спектакле

Режиссёр: Эдгар Закарян

Художник-постановщик: Филипп Шейн

Хореограф: Юрий Смекалов

В ролях

Роза Хайруллина

Дмитрий Каргин

Марьяна Карпова

Арсений Семёнов

Александр Петросян

Сюжет и персонажи

В центре сюжета — Мамида, которую играет Роза Хайруллина. Это не просто старушка, а хозяйка семейного мира, защищённого от беспокойств внешнего мира. Она использует необычную тактику, основанную на правилах игры Dota 2, чтобы воспитывать своих детей Назароса (Дмитрий Каргин) и Зулали (Марьяна Карпова).

Мамида учит своих детей важным жизненным принципам: «Продумывай стратегию, вырабатывай тактику, будь всегда готов защищаться». Она также демонстрирует умение адаптироваться к обстоятельствам и сочетать разные подходы, как в кулинарии — готовя свои знаменитые булочки на продажу.

Интересные факты

Спектакль затрагивает важные темы семейных отношений и жизненной мудрости, которые передаются из поколения в поколение. Мамида, возможно, является той бабушкой, о которой мечтает каждый — она обучает боевым искусствам, делится жизненным опытом и даже может сесть на шпагат!

Внимание!

В спектакле присутствуют сцены курения. Напоминаем, что курение вредит вашему здоровью.

Не упустите возможность увидеть этот необычный спектакль и погрузиться в мир сюрреализма и жизненной мудрости!