Спектакль Гранатовый браслет

Гранатовый браслет
Новосибирский молодежный театр «Драма» 12+
Спектакль по повести Куприна на сцене Новосибирского молодежного театра «Драма»

На сцене Новосибирского молодежного театра «Драма» развернётся история трех судеб: Веры, её мужа и Желткова. В центре сюжета — Желтков, внутренне раздираемый ураган, который бушует в его сердце. Он любит молча, издалека, а Вера замечает его чувства слишком поздно.

Спектакль, вдохновленный повестью Куприна, представлен языком тела, света и музыки. Каждое движение на сцене обнажает душу героев, создавая атмосферу глубокой эмоциональной связанности.

Это драма, в которой любовь становится не просто чувством, а единственным оправданием жизни. Слов нет — тишина в этот вечер будет громче любых слов.

«Любовь, которая повторяется только один раз в тысячу лет» — такое утверждение как нельзя лучше отражает суть этого спектакля. Он понравится тем, кто ценит сильные, драматические постановки и захватывающие истории.

Июнь
17 июня среда
19:00
Новосибирский молодежный театр «Драма» Новосибирск, Фрунзе, 19
от 700 ₽
30 июня вторник
19:00
Новосибирский молодежный театр «Драма» Новосибирск, Фрунзе, 19
от 700 ₽

