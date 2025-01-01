Спектакль Гран-Гиньоль, или Театр ужаса и смеха

Возрождение историй прошлого в театре на Литейном

Вас ждет уникальный спектакль, который переосмысляет известные истории и превращает их в оригинальную пьесу. Действие происходит в начале XX века в Литейном театре, который когда-то следовал традиции знаменитого парижского «Гран-Гиньоля». Этот театр знаменит своими пугающими представлениями, которые могли довести зрителей до обморока.

Не историческая реконструкция

Наш спектакль – это не просто историческая реконструкция, а вольная и ироничная интерпретация, которая временами становится жутковатой, а временами мелодраматичной. В ловко скроенном детективном сюжете найдется место для закулисных интриг, изящных мистификаций и зловещих пророчеств. Вы столкнетесь с загадочными исчезновениями и реками клюквенной крови, окруженные призраками прошлого и чудовищными обвинениями.

Музыка и визуальные эффекты

Специально написанная музыка композиторов Максима Кошеварова и Александра Маева включает многочисленные арии, дуэты, куплеты и квартеты. Огненное либретто Константина Рубинского и Максима Максимова в сочетании с уникальной сценографией Фемистокла Атмадзаса создает неповторимую атмосферу. Фирменная режиссерская партитура Сергея Морозова и глубокий драматизм исполнителей подчеркивают яркость и выразительность спектакля.

Предупреждение для зрителей

Этот спектакль обещает поразить и удивить, однако мы предупреждаем: лицам со слабыми нервами рекомендуется воздержаться от посещения. Жуть, да и только!

Не упустите шанс стать свидетелем этой захватывающей интерпретации театра ужаса и смеха!