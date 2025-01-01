Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Гран-Гиньоль, или Театр ужаса и смеха

Спектакль Гран-Гиньоль, или Театр ужаса и смеха

16+
Продолжительность 3 часа
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Возрождение историй прошлого в театре на Литейном

Вас ждет уникальный спектакль, который переосмысляет известные истории и превращает их в оригинальную пьесу. Действие происходит в начале XX века в Литейном театре, который когда-то следовал традиции знаменитого парижского «Гран-Гиньоля». Этот театр знаменит своими пугающими представлениями, которые могли довести зрителей до обморока.

Не историческая реконструкция

Наш спектакль – это не просто историческая реконструкция, а вольная и ироничная интерпретация, которая временами становится жутковатой, а временами мелодраматичной. В ловко скроенном детективном сюжете найдется место для закулисных интриг, изящных мистификаций и зловещих пророчеств. Вы столкнетесь с загадочными исчезновениями и реками клюквенной крови, окруженные призраками прошлого и чудовищными обвинениями.

Музыка и визуальные эффекты

Специально написанная музыка композиторов Максима Кошеварова и Александра Маева включает многочисленные арии, дуэты, куплеты и квартеты. Огненное либретто Константина Рубинского и Максима Максимова в сочетании с уникальной сценографией Фемистокла Атмадзаса создает неповторимую атмосферу. Фирменная режиссерская партитура Сергея Морозова и глубокий драматизм исполнителей подчеркивают яркость и выразительность спектакля.

Предупреждение для зрителей

Этот спектакль обещает поразить и удивить, однако мы предупреждаем: лицам со слабыми нервами рекомендуется воздержаться от посещения. Жуть, да и только!

Не упустите шанс стать свидетелем этой захватывающей интерпретации театра ужаса и смеха!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 15 августа
Театр на Литейном Санкт-Петербург, Литейный просп., 51
19:00 от 1200 ₽

В ближайшие дни

С Чарльзом Буковски за барной стойкой
18+
Перформанс
С Чарльзом Буковски за барной стойкой
21 августа в 19:00 Fiddler's Green
от 1000 ₽
Джаз-рассказ. Довлатов
12+
Музыка Сторителлинг
Джаз-рассказ. Довлатов
20 сентября в 19:00 Открытое пространство
от 1500 ₽
Обними меня
12+
Комедия
Обними меня
12 августа в 19:00 ДК им. Ленсовета
от 600 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше