Графиня Марица
Киноафиша Графиня Марица

Спектакль Графиня Марица

Постановка
Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии 12+
Продолжительность 180 минут
Возраст 12+

О спектакле

Оперетта Имре Кальмана «Графиня Марица» в Санкт-Петербургском театре Музкомедии

Санкт-Петербургский государственный театр музыкальной комедии приглашает зрителей на спектакль по оперетте Имре Кальмана «Графиня Марица». Эта знаменитая история о богатой и капризной красавице Марице перенесёт вас в мир любовных интриг и комических недоразумений.

Сюжет

Главная героиня, Марица, приезжает в своё поместье и знакомится с бедным управляющим Тасилло. Однако вскоре выясняется, что Тасилло — на самом деле бывший граф Эрдеди, который потерял своё состояние. Чтобы избавиться от назойливых женихов, Марица решает объявить о помолвке с господином Зупаном, что приводит к множеству курьезных ситуаций.

Интересные факты

  • Оперетта «Графиня Марица» стала эталоном неовенской оперетты и продолжает привлекать зрителей своей мелодичной музыкой.
  • Спектакль активно исследует темы любви, предательства и социальных различий, что остаётся актуальным и в современном мире.
  • Музыкальные номера оперетты стали популярными, и некоторые из них до сих пор исполняются на концертах и мероприятиях.

Кому понравится

Спектакль особенно подойдёт любителям музыкальных комедий и сложных сюжетных линий. Не пропустите шанс стать частью этой увлекательной истории, которая сочетает в себе юмор, романтику и яркие музыкальные номера!

Купить билет на спектакль Графиня Марица

Декабрь
18 декабря четверг
19:00
Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии Санкт-Петербург, Итальянская, 13
от 500 ₽

