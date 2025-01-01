Спектакль Графиня Марица

Оперетта Имре Кальмана «Графиня Марица» в Санкт-Петербургском театре Музкомедии

Санкт-Петербургский государственный театр музыкальной комедии приглашает зрителей на спектакль по оперетте Имре Кальмана «Графиня Марица». Эта знаменитая история о богатой и капризной красавице Марице перенесёт вас в мир любовных интриг и комических недоразумений.

Сюжет

Главная героиня, Марица, приезжает в своё поместье и знакомится с бедным управляющим Тасилло. Однако вскоре выясняется, что Тасилло — на самом деле бывший граф Эрдеди, который потерял своё состояние. Чтобы избавиться от назойливых женихов, Марица решает объявить о помолвке с господином Зупаном, что приводит к множеству курьезных ситуаций.

Интересные факты

Оперетта «Графиня Марица» стала эталоном неовенской оперетты и продолжает привлекать зрителей своей мелодичной музыкой.

Спектакль активно исследует темы любви, предательства и социальных различий, что остаётся актуальным и в современном мире.

Музыкальные номера оперетты стали популярными, и некоторые из них до сих пор исполняются на концертах и мероприятиях.

Кому понравится

Спектакль особенно подойдёт любителям музыкальных комедий и сложных сюжетных линий. Не пропустите шанс стать частью этой увлекательной истории, которая сочетает в себе юмор, романтику и яркие музыкальные номера!