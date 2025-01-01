Спектакль Графиня Марица

Санкт-Петербургский государственный театр музыкальной комедии приглашает зрителей на спектакль по оперетте Имре Кальмана «Графиня Марица». Эта знаменитая история о богатой и капризной красавице Марице перенесёт вас в мир любовных интриг и комических недоразумений.
Главная героиня, Марица, приезжает в своё поместье и знакомится с бедным управляющим Тасилло. Однако вскоре выясняется, что Тасилло — на самом деле бывший граф Эрдеди, который потерял своё состояние. Чтобы избавиться от назойливых женихов, Марица решает объявить о помолвке с господином Зупаном, что приводит к множеству курьезных ситуаций.
Спектакль особенно подойдёт любителям музыкальных комедий и сложных сюжетных линий. Не пропустите шанс стать частью этой увлекательной истории, которая сочетает в себе юмор, романтику и яркие музыкальные номера!