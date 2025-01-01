Меню
Графиня де Ла Фер
Графиня де Ла Фер

Спектакль Графиня де Ла Фер

12+
12+
О концерте/спектакле

Рок-мюзикл «Графиня де Ла Фер» в Культурном центре «Меридиан»

На сцене Культурного центра «Меридиан» пройдет показ рок-мюзикла «Графиня де Ла Фер», который уже зарекомендовал себя как яркая премьера нынешнего театрального сезона. Эта музыкальная интерпретация классического произведения Александра Дюма обещает удивить зрителей новыми поворотами знакомых сюжетов.

Тайна графа де Ла Фер

Что же действительно произошло между Атосом и Миледи? Эта тайна, оставленная на усмотрение читателя великим французским писателем, становится предметом исследования в рок-мюзикле. На сцене оживут персонажи, знакомые каждому любителю литературы, но в совершенно новом свете.

Авторская интерпретация

Александр Рагулин, автор музыки и либретто, говорит: «Наш спектакль является музыкальной интерпретацией романа, который не нуждается в представлении. Однако мы предлагаем зрителю совершенно иную трактовку известных персонажей, открывая их с неожиданных и удивительных сторон. Мы стремимся показать эти образы так, как они могли бы быть, но о которых мы не догадывались, читая великую книжную классику.»

Завораживающие персонажи

Рок-мюзикл «Графиня де Ла Фер» предлагает зрителям окунуться в романтичную и интригующую предысторию героев знаменитого романа. На сцене мы встретим знакомых нам литературных и исторических персонажей:

  • Анна де Бейль — коварная авантюристка, ставшая злодейкой Миледи;
  • Граф де Ла Фер — мудрый Атос;
  • Герцог Бэкингем — загадочный персонаж из Туманного Альбиона;
  • Королева Франции Анна Австрийская и король Людовик XIII;
  • Могущественный кардинал Ришелье;
  • Друзья Атоса — мушкетеры Портос и Арамис.

Удачное переплетение трагедии и комедии делает этот проект особенно привлекательным для зрителей всех возрастов. Не упустите возможность стать частью этого волшебного театрального события!

3 октября
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
19:00 от 900 ₽

