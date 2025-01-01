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Граф Нулин
Билеты от 1000₽
Киноафиша Граф Нулин

Спектакль Граф Нулин

Постановка
Школа драматического искусства 12+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Театральная зарисовка «Граф Нулин» на сцене Школы драматического искусства

Актеры, вдохновленные поэзией Александра Пушкина, представляют зрителям спектакль «Граф Нулин» — яркую театральную зарисовку, наполненную юмором, легкостью и сценическим куражем.

Сюжет

Спектакль рассказывает о неудачном любовном похождении молодого графа, исследуя характер женского сердца, темы верности, чести и долга. Пушкин раскрывает все оттенки смыслов, заложенных в его произведениях, создавая глубокую и в то же время легкую атмосферу.

Исторический контекст

Интересно, что «Граф Нулин» был написан в конце 1825 года. Пушкин, находясь в деревне, перечитывал «Лукрецию» Шекспира и задумался о том, как могла бы измениться история, если бы главная героиня приняла другое решение. Эта мысль вдохновила его на создание новой повести, которая впоследствии стала основой для спектакля.

Забавные факты

Пушкин писал «Графа Нулина» в два утра, 13 и 14 декабря, и часто отмечал дату на своих рукописях. Таким образом, спектакль не только развлекает, но и предлагает зрителю уникальную возможность прикоснуться к творческому процессу великого поэта.

Приглашение к просмотру

Приходите на спектакль «Граф Нулин», чтобы насладиться игрой талантливых актеров и погрузиться в мир, где юмор и поэзия переплетаются, создавая незабываемые впечатления.

Режиссер
Игорь Лесов
В ролях
Мария Викторова
Мария Киселева
Игорь Лесов
Олег Охотниченко
Александра Гладкова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
7 сентября
Школа драматического искусства Москва, Сретенка, 19/27
18:00 от 1000 ₽

Фотографии

Граф Нулин Граф Нулин Граф Нулин Граф Нулин Граф Нулин Граф Нулин

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