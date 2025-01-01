Спектакль Граф Н., или Пушкин от А. да Я.

Премьера спектакля «Граф Н., или Пушкин от А. да Я.»

Случай и шутка — два вечных спутника человеческой жизни. Что они означают? Это всего лишь случайности или парадоксальное проявление неумолимого рока? В нашем новом спектакле мы приглашаем вас исследовать эти вопросы, погружаясь в мир шуток, закономерностей и судьбы.

В этот вечер мы расскажем о случайностях и шутках, о том, как они могут быть связаны с Александром Пушкиным. Кто только не говорил о нем в России! Пушкин стал объектом размышлений многих авторов, и в нашем спектакле мы вспомним тех, кто соотнес себя с ним. То трагический герой, то герой анекдота — Пушкин многогранен.

Забавные обстоятельства создания «Графа Нулина»

Особое внимание мы уделим, пожалуй, самому веселому произведению Александра Сергеевича — поэме «Граф Нулин». Удивительные обстоятельства ее создания и странная рифма комического сюжета с трагической судьбой автора создадут уникальную атмосферу спектакля.

Наша субъективно-фантастическая версия этой истории не претендует на истинность, но гарантирует искренность и глубину. Это будет наш Пушкин и наш «Граф Нулин» — с которыми вы, возможно, еще не знакомы.

Детали спектакля

Не пропустите премьеру спектакля «Граф Н., или Пушкин от А. да Я.»!

Режиссёр: Д. Дмитрий Скотников

Актриса: А. Алина Тетиевская

Актёр: Я. Ярослав Зенин

Мы ждем вас на нашем необычном вечере, наполненном фантазией и искренностью!