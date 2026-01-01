Спектакль Граф Люксембург

Граф Люксембург: карнавальная оперетта о любви

«Граф Люксембург» — одна из самых популярных оперетт в мире. Сюжет рассказывает историю юноши и девушки, которые венчаются, не видя друг друга, и тут же расстаются. Однако спустя год случайная встреча сводит героев вместе, и они влюбляются, не подозревая, что уже повенчаны. В этой увлекательной истории, полной интриг и неожиданных поворотов, предвещен счастливый финал — классический для жанра оперетты.

Действие спектакля переносится в карнавальный Париж, мир художников и артистов, где царят шутки и смех. Музыка Франца Легара, считающаяся вершиной его творчества, прекрасно дополняет атмосферу веселья и легкости.

Нижегородский камерный музыкальный театр им. В. Т. Степанова приглашает зрителей на яркую и динамичную постановку под руководством режиссера Сусанны Цирюк, известной своими работами в странах СНГ и Европы. Этот спектакль — настоящий праздник, наполненный музыкой, весельем и любовью, где не останется места грустным мыслям.

