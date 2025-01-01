Меню
Граф Люксембург
Киноафиша Граф Люксембург

Спектакль Граф Люксембург

Постановка
Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии 12+
Продолжительность 140 минут
Возраст 12+

О спектакле

Оперетта «Граф Люксембург» в Театре Музыкальной комедии

Премьера оперетты «Граф Люксембург» состоялась 17 мая 2013 года и с тех пор заняла достойное место в репертуаре театров. Написанная Ф. Легаром, эта работа появилась лишь через четыре года после успеха «Весёлой вдовы». Первая постановка прошла в венском театре «Ан дер Вин» 12 ноября 1909 года. В России «Граф Люксембург» был впервые показан зимой 1909 года в петербургском театре «Зимний буфф».

Сюжет

Действие оперетты происходит на карнавале в Париже, в мастерской художника Рене фон Люксембурга, который, кстати, является графом. Здесь богема празднует, пока не появляется ошеломляющая новость: певица Анжель Дидье собирается выходить замуж за пожилого князя. Князь, стремясь избежать мезальянса, предлагает графу Рене сделку: тот должен тайно жениться на Анжель, чтобы потом развестись, подарив ей титул графини. Однако, когда граф и певица встречаются, мимо них пролетает Купидон, и их сердца наполняются любовью.

Отзыв пресс

Критики отмечают, что в «Графе Люксембург» юноши и девушки могут найти множество ценных советов о браке, поданные с восхитительной музыкой. Оперетта не теряет актуальности и продолжает вдохновлять молодежь, несмотря на популярность мюзиклов.

Владимир Яковлев в роли старика-князя добавляет спектаклю нотку гротеска, олицетворяя опытного интригана, который с лёгкостью затмевает молодого соперника на сцене. Зрители смеются над уморительными выходками персонажа, что придаёт оперетте особый шарм.

Купить билет на спектакль Граф Люксембург

Декабрь
Январь
Февраль
Март
12 декабря пятница
19:00
Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии Санкт-Петербург, Итальянская, 13
от 400 ₽
25 декабря четверг
19:00
Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии Санкт-Петербург, Итальянская, 13
от 400 ₽
16 января пятница
19:00
Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии Санкт-Петербург, Итальянская, 13
от 400 ₽
4 февраля среда
19:00
Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии Санкт-Петербург, Итальянская, 13
от 400 ₽
27 марта пятница
19:00
Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии Санкт-Петербург, Итальянская, 13
от 400 ₽

Фотографии

Граф Люксембург Граф Люксембург Граф Люксембург Граф Люксембург

