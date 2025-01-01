Спектакль Граф Люксембург

Оперетта «Граф Люксембург» в Театре Музыкальной комедии

Премьера оперетты «Граф Люксембург» состоялась 17 мая 2013 года и с тех пор заняла достойное место в репертуаре театров. Написанная Ф. Легаром, эта работа появилась лишь через четыре года после успеха «Весёлой вдовы». Первая постановка прошла в венском театре «Ан дер Вин» 12 ноября 1909 года. В России «Граф Люксембург» был впервые показан зимой 1909 года в петербургском театре «Зимний буфф».

Сюжет

Действие оперетты происходит на карнавале в Париже, в мастерской художника Рене фон Люксембурга, который, кстати, является графом. Здесь богема празднует, пока не появляется ошеломляющая новость: певица Анжель Дидье собирается выходить замуж за пожилого князя. Князь, стремясь избежать мезальянса, предлагает графу Рене сделку: тот должен тайно жениться на Анжель, чтобы потом развестись, подарив ей титул графини. Однако, когда граф и певица встречаются, мимо них пролетает Купидон, и их сердца наполняются любовью.

Отзыв пресс

Критики отмечают, что в «Графе Люксембург» юноши и девушки могут найти множество ценных советов о браке, поданные с восхитительной музыкой. Оперетта не теряет актуальности и продолжает вдохновлять молодежь, несмотря на популярность мюзиклов.

Владимир Яковлев в роли старика-князя добавляет спектаклю нотку гротеска, олицетворяя опытного интригана, который с лёгкостью затмевает молодого соперника на сцене. Зрители смеются над уморительными выходками персонажа, что придаёт оперетте особый шарм.