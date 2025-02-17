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Градусы

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О концерте/спектакле

Концерт группы «Градусы» в Петербурге

Группа «Градусы» всегда создает атмосферу незабываемого праздника на своих концертах, куда бы они ни приехали. Зрителей ждут хиты, ставшие настоящими гимнами для миллионов поклонников: «Режиссер», «Голая», «Вали гуляй», «Хочется» и другие. Эти композиции, полные драйва и позитива, заряжают энергией с первых аккордов.

Выступления «Градусов» — это всегда сочетание качественной живой музыки, харизмы солистов и яркого шоу. В своих песнях группа открыто делится личными переживаниями и взглядами на жизнь, а их искренние, ироничные тексты и мелодичные композиции завоевали сердца огромной аудитории.

Купив билет на концерт «Градусов», вы гарантированно получите вечер, наполненный смехом, легкостью и позитивом, который долго будет с вами в памяти. Не упустите шанс стать частью этого яркого события!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 июля
Двор Гостинки Санкт-Петербург, Невский просп., 35, Большой Гостиный Двор
19:00 от 3000 ₽

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17 февраля 2025 07:00
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