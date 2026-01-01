Праздник весны с группой «Градусы»

8 марта в клубе «Космонавт» пройдет праздничный концерт популярной группы «Градусы». Этот коллектив уже более пятнадцати лет радует своих поклонников зажигательными хитами и яркой энергетикой.

Зажигательные хиты

В репертуаре «Градусов» вы найдете такие известные треки, как «Голая», «Режиссер», «Научиться бы не париться» и многие другие. Эти песни сделали группу любимой для множества зрителей, и их ждет незабываемое выступление.

Живое исполнение

Праздничный концерт в клубе «Космонавт» предоставит фанатам возможность услышать все любимые композиции в живом исполнении. Это уникальная возможность стать частью музыкального праздника в атмосфере, насыщенной энергией и драйвом.

Не упустите шанс

Приходите провести весенний вечер под любимые хиты «Градусов»! Этот концерт станет отличным поводом отметить праздник и насладиться живым музыкальным действием.