Gradus ad Parnassum
6+
О концерте

Концерт «Gradus ad Parnassum» в Консерватории

Дорогие слушатели и ценители органного искусства! Приглашаем вас на уникальный концерт «Gradus ad Parnassum» («Ступени к Парнасу»), который обещает стать музыкальным восхождением к вершинам исполнительского мастерства и интересным путеводителем по ключевым этапам исторического развития органного искусства.

Программа концерта

Концерт будет разделён на два отделения, каждое из которых раскроет особенности различных эпох в музыке.

Первое отделение

Первое отделение полностью посвящено Иоганну Себастьяну Баху. Вы услышите:

  • А. Вивальди – И.С. Бах. Концерт для органа № 3 C-dur, BWV 594, III ч. Allegro
  • И.С. Бах. Хоральная прелюдия «Allein Gott in der Höh sei Ehr» («Слава в Вышних Богу»), BWV 663
  • И.С. Бах. Прелюдия и фуга C-dur, BWV 547
  • И.С. Бах. Трио-соната для органа № 2 c-moll, BWV 526
  • И.С. Бах. Прелюдия и фуга h-moll, BWV 544

Второе отделение

Во втором отделении мы перенесёмся в романтическую эпоху, когда орган стал звучать как симфонический оркестр. В программе:

  • Л. Вьерн. Симфония для органа № 2, op. 20, I ч. Allegro
  • М. Дюрюфле. Медитация
  • Ф. Лист. Вариации на тему Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen, S.673
  • Т. Дюбуа. Токката
  • Л. Вьерн. Вестминстерские колокола

*Обратите внимание, что в программе возможны изменения. Концерт проходит в рамках образовательной деятельности под руководством профессора Даниэля Феликсовича Зарецкого и его талантливых студентов.

Март
25 марта среда
19:00
Новосибирская консерватория им. Глинки Новосибирск, Советская, 31
от 1000 ₽

В ближайшие дни

6+
Эстрада
Праздник детства в НОВАТе
30 мая в 13:00 НОВАТ
от 700 ₽
Xolidayboy
16+
Поп Рок
Xolidayboy
27 мая в 20:00 Сибирь-арена
от 2000 ₽
Give Me Five
18+
Кавер
Give Me Five
27 марта в 20:00 Волковская пивоварня
от 300 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
