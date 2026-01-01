Концерт «Gradus ad Parnassum» в Консерватории

Дорогие слушатели и ценители органного искусства! Приглашаем вас на уникальный концерт «Gradus ad Parnassum» («Ступени к Парнасу»), который обещает стать музыкальным восхождением к вершинам исполнительского мастерства и интересным путеводителем по ключевым этапам исторического развития органного искусства.

Программа концерта

Концерт будет разделён на два отделения, каждое из которых раскроет особенности различных эпох в музыке.

Первое отделение

Первое отделение полностью посвящено Иоганну Себастьяну Баху. Вы услышите:

А. Вивальди – И.С. Бах. Концерт для органа № 3 C-dur, BWV 594, III ч. Allegro

И.С. Бах. Хоральная прелюдия «Allein Gott in der Höh sei Ehr» («Слава в Вышних Богу»), BWV 663

И.С. Бах. Прелюдия и фуга C-dur, BWV 547

И.С. Бах. Трио-соната для органа № 2 c-moll, BWV 526

И.С. Бах. Прелюдия и фуга h-moll, BWV 544

Второе отделение

Во втором отделении мы перенесёмся в романтическую эпоху, когда орган стал звучать как симфонический оркестр. В программе:

Л. Вьерн. Симфония для органа № 2, op. 20, I ч. Allegro

М. Дюрюфле. Медитация

Ф. Лист. Вариации на тему Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen, S.673

Т. Дюбуа. Токката

Л. Вьерн. Вестминстерские колокола

*Обратите внимание, что в программе возможны изменения. Концерт проходит в рамках образовательной деятельности под руководством профессора Даниэля Феликсовича Зарецкого и его талантливых студентов.