Путешествие во времени: старый Петербург через объектив

Каким видели Петербург наши прабабушки и прадедушки? Такой ли он для нас сегодня? С момента своего основания этот город привлекал внимание художников и фотографов, стремившихся запечатлеть его развитие и уникальную атмосферу.

Фотография как искусство запечатлеть время

Многие художники оставили нам свои акварели, офорты и гравюры, однако именно фотография смогла «запечатлеть время» в его чистом виде. Фотографы беспристрастно фиксировали образы города, иногда приукрашивая их, но чаще всего отражая реальность. Уникальные снимки конца XIX - начала XX века открывают перед нами не только архитектурные шедевры, но и повседневную жизнь улиц.

Уличная жизнь Петербурга

На этих исторических фотографиях можно увидеть уличных торговцев, старинные вывески, транспорт и множество других деталей, которые делают Петербург таким уникальным. Эти мгновения замерли на фотобумаге и навсегда сохранили историю нашего города. Многие из зданий, запечатленных на снимках, уже исчезли, а другие были перестроены до неузнаваемости.

Лекция с Андреем Куликом

На предстоящей лекции мы познакомимся со старым Петербургом благодаря редким фотографиям и открыткам 1890-х - 1940-х годов. Снимки будут предоставлены петербургским историком Андреем Куликом, который подробно расскажет об их особенностях и интересных моментах, запечатленных на них.

Не упустите возможность увидеть Петербург глазами наших предков и погрузиться в его историю!