Грациозный пируэт
Киноафиша Грациозный пируэт

Грациозный пируэт

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Грациозный пируэт: Концерт классической музыки в Краснодарском музыкальном театре «Премьера»

Краснодарский музыкальный театр «Премьера» приглашает всех любителей классической музыки на особенный концерт, который обещает стать ярким событием в культурной жизни города. В программе — шедевры великих композиторов, передающие всю красоту и магию классической музыки.

О программе концерта

В этот вечер зрители смогут насладиться произведениями таких мастеров, как Иоганн Себастьян Бах, Вольфганг Амадей Моцарт и Петр Ильи Чайковский. Музыка в их исполнении создаст атмосферу волшебства и вдохновения.

Исполнители

На сцене выступят ведущие музыканты Краснодарского театра, а также приглашенные солисты, среди которых — лауреаты международных конкурсов. Их мастерство и эмоции сделают концерт незабываемым.

Для кого этот концерт?

Концерт подойдет как настоящим поклонникам классической музыки, так и тем, кто только начинает открывать для себя этот удивительный мир. Надеемся, что каждый найдет здесь что-то близкое своему сердцу.

Не упустите возможность

Не откладывайте на потом, забронируйте свои места заранее! Присоединяйтесь к нам на этом музыкальном путешествии, которое наполнит ваши сердца радостью и гармонией.

Купить билет на концерт

Расписание

Краснодар, 1 октября
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» Краснодар, Красная, 44
