Спектакль Грабеж

Николай Лесков — выдающийся автор, чье творчество занимает особое место в русской литературе. Несмотря на признание, его произведения остаются менее изученными широкой публикой. Помимо известных всем «Левши» и «Леди Макбет Мценского уезда», Лесков создал множество других блистательных рассказов. Один из них, «Грабеж», лёг в основу спектакля, поставленного на сцене театра имени Андрея Миронова.
По рассказу Лескова Юрий Калинин написал пьесу, которую взялся ставить заслуженный артист России Евгений Баранов. Режиссер утверждает, что пьеса передает точность и лёгкость оригинального текста, и главная задача актеров — сыграть её как можно точнее, добавив к традиционному русскому психологизму элементы гротеска. Спектакль обещает стать настоящим актерским праздником, в котором ярко раскрывается главная тема: «А хорошо дома-то!».
История спектакля вращается вокруг повсеместного явления — грабежа. Однако в трактовке Лескова и режиссера Баранова эта тема раскрывается через комедию, где трагедия жизни переплетается с иронией и юмором. Спектакль ставит перед зрителем вопрос: можно ли спастись от грабежа в собственном доме? Главный герой, орловский купец, переживает невероятные приключения и сам приходит к выводу: «Как надойдет воровской час, то и честные люди грабят».
Одна из сильнейших сторон постановки — это сочный, живой язык Лескова, который режиссер и актеры воплощают с особой теплотой и юмором. Повышенная эмоциональная насыщенность персонажей помогает точно передать стилистику произведений Лескова и вовлечь зрителя в это веселое, но вместе с тем философское размышление о жизни.
«Грабеж» — это спектакль, который удивит своей живостью и гротескностью, смешивая в себе и смех, и грусть, и заставляя задуматься о людских пороках в комедийном ключе.