Спектакль Говорят, под Новый год...

В Большом зале Центрального дома работников искусства пройдет предновогодний концерт, который порадует любителей музыкальных мероприятий и семейных праздников. Ведущая Наталия Косминская, почетный работник культуры г. Москвы, удивит гостей своими сюрпризами, а сказочные персонажи исполнят желания.
В программе запланированы выступления заслуженных артистов Российской Федерации. Зрители смогут насладиться мастерством:
Также выступит вокально-хореографический ансамбль «Ангелы мира», который добавит волшебства в атмосферу вечера.
Концерт пройдет в дружелюбной и праздничной обстановке и станет отличным способом провести время с близкими. Не упустите возможность насладиться музыкой и атмосферой предновогоднего праздника!