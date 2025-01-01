Спектакль Говорят, под Новый год...

Предновогодний концерт в Центральном доме работников искусства

В Большом зале Центрального дома работников искусства пройдет предновогодний концерт, который порадует любителей музыкальных мероприятий и семейных праздников. Ведущая Наталия Косминская, почетный работник культуры г. Москвы, удивит гостей своими сюрпризами, а сказочные персонажи исполнят желания.

Яркие выступления артистов

В программе запланированы выступления заслуженных артистов Российской Федерации. Зрители смогут насладиться мастерством:

Любови Исаевой

Любови Белогорцевой

Александра Савельева (балалайка)

Сергея Мишина (баян)

Ольги Лутохиной (аккордеон), лауреата международных конкурсов

Ирины Торосовой (фортепиано)

Юрия Нугманова (гитара)

Натальи Королевой

Также выступит вокально-хореографический ансамбль «Ангелы мира», который добавит волшебства в атмосферу вечера.

Для всей семьи

Концерт пройдет в дружелюбной и праздничной обстановке и станет отличным способом провести время с близкими. Не упустите возможность насладиться музыкой и атмосферой предновогоднего праздника!