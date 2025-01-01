Меню
Говорят, под Новый год...
Билеты от 500₽
Киноафиша Говорят, под Новый год...

Спектакль Говорят, под Новый год...

16+
Возраст 16+
Билеты от 500₽

О спектакле

Предновогодний концерт в Центральном доме работников искусства

В Большом зале Центрального дома работников искусства пройдет предновогодний концерт, который порадует любителей музыкальных мероприятий и семейных праздников. Ведущая Наталия Косминская, почетный работник культуры г. Москвы, удивит гостей своими сюрпризами, а сказочные персонажи исполнят желания.

Яркие выступления артистов

В программе запланированы выступления заслуженных артистов Российской Федерации. Зрители смогут насладиться мастерством:

  • Любови Исаевой
  • Любови Белогорцевой
  • Александра Савельева (балалайка)
  • Сергея Мишина (баян)
  • Ольги Лутохиной (аккордеон), лауреата международных конкурсов
  • Ирины Торосовой (фортепиано)
  • Юрия Нугманова (гитара)
  • Натальи Королевой

Также выступит вокально-хореографический ансамбль «Ангелы мира», который добавит волшебства в атмосферу вечера.

Для всей семьи

Концерт пройдет в дружелюбной и праздничной обстановке и станет отличным способом провести время с близкими. Не упустите возможность насладиться музыкой и атмосферой предновогоднего праздника!

Купить билет на спектакль Говорят, под Новый год...

Декабрь
20 декабря суббота
18:30
Центральный дом работников искусств Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
от 500 ₽

