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Говорить легко. Тренинг Анны Сваловой по технике речи
Билеты от 3000₽
Киноафиша Говорить легко. Тренинг Анны Сваловой по технике речи

Говорить легко. Тренинг Анны Сваловой по технике речи

12+
Возраст 12+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

Занятие по ораторскому мастерству 

Начните свой день с полезного и интересного занятия в Поле! Мы приглашаем вас принять участие в групповом занятии, которое поможет развить ваши навыки общения и уверенности на сцене.

Что вас ждет на занятии?

  • Работа с телом
  • Основы чёткой и грамотной речи
  • Артикуляция и разминка речевого аппарата
  • Дикция и постановка четкого звукоизвлечения
  • Правильное речевое дыхание
  • Голос и голосовая подача

Результаты занятия

  • Речь станет более внятной и разборчивой
  • Вы получите инструменты работы с голосом
  • Научитесь правильному речевому дыханию
  • Получите персональную консультацию от тренера и план дальнейшего развития

О лекторе

Занятие проведет Анна Свалова – опытный телевизионный журналист, бизнес-тренер и психолог. Она является автором методики развития ораторского мастерства «Говорить легко». Анна много лет помогает своим ученикам обрести собственный голос и уверенность при выступлениях, а также готовит лидеров бизнеса и управленцев к публичным выступлениям.

Не упустите возможность научиться говорить легко и уверенно!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
7 августа
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