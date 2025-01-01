Начните свой день с полезного и интересного занятия в Поле! Мы приглашаем вас принять участие в групповом занятии, которое поможет развить ваши навыки общения и уверенности на сцене.
Занятие проведет Анна Свалова – опытный телевизионный журналист, бизнес-тренер и психолог. Она является автором методики развития ораторского мастерства «Говорить легко». Анна много лет помогает своим ученикам обрести собственный голос и уверенность при выступлениях, а также готовит лидеров бизнеса и управленцев к публичным выступлениям.
Не упустите возможность научиться говорить легко и уверенно!