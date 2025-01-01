Занятие по ораторскому мастерству

Начните свой день с полезного и интересного занятия в Поле! Мы приглашаем вас принять участие в групповом занятии, которое поможет развить ваши навыки общения и уверенности на сцене.

Что вас ждет на занятии?

Работа с телом

Основы чёткой и грамотной речи

Артикуляция и разминка речевого аппарата

Дикция и постановка четкого звукоизвлечения

Правильное речевое дыхание

Голос и голосовая подача

Результаты занятия

Речь станет более внятной и разборчивой

Вы получите инструменты работы с голосом

Научитесь правильному речевому дыханию

Получите персональную консультацию от тренера и план дальнейшего развития

О лекторе

Занятие проведет Анна Свалова – опытный телевизионный журналист, бизнес-тренер и психолог. Она является автором методики развития ораторского мастерства «Говорить легко». Анна много лет помогает своим ученикам обрести собственный голос и уверенность при выступлениях, а также готовит лидеров бизнеса и управленцев к публичным выступлениям.

Не упустите возможность научиться говорить легко и уверенно!