Спектакль Говори со мной

Спектакль по пьесам Теннесси Уильямса из сборника «Пятёрка теннисистам»

Режиссёрское видение

Эльдар Трамов, режиссёр, говорит: «Нашему зрителю американский драматург Теннесси Уильямс в первую очередь известен по пьесам «Стеклянный зверинец» и «Трамвай “Желание”», в меньшей степени — по «Ночи игуаны». Его сборник одноактных пьес «Пятерка теннисистам» в этом смысле — тёмная лошадка. Наш спектакль станет премьерой материала».

Вдохновение и находка

«Признаюсь, что давно собираю сундучок с историями, которые меня будоражат, которые мне хочется открыть зрителям. На сборник «Пятёрка теннисистам», переведённый Василием Аксёновым, я наткнулся совершенно случайно в букинистическом магазине. Буквально там же начал читать и понял: да, это тот материал, который сейчас нужен».

Значение слов

«Фраза «Говори со мной» имеет ключевое значение. Человек, который обращает к тебе эту просьбу, даёт тебе уверенность, даёт возможность и дар быть услышанным. Мы произносим: «Говори со мной», а подтекстом звучит: «Я готов тебя услышать. Готов побыть с тобой». В наш век отстранённости друг от друга, даже не одиночества, а именно отстранённости – эти три слова очень важны».

Творческая иллюзия

«В пьесах Теннесси Уильямса есть ещё одна тема, которая меня очень давно волнует. Это та творческая иллюзия, тот прекрасный иллюзорный мир, который становится более явственным, чем сама жизнь. Часто этот мир, который человек выстраивает внутри себя, способен поддержать его духовность и нравственные силы в борьбе с проявлениями зла в окружающей действительности и дурными проявлениями в нём самом».

Работа с артистами

«Что же касается самой работы над спектаклем «Говори со мной» — я счастлив работать с вахтанговцами. Многие из них — мои партнёры в других постановках, а кто-то, как Яна Соболевская, Григорий Здоров, Анна Ляхова, Анастасия Джентилини, уже доверились мне и играют в моих спектаклях. В очередной раз убеждаюсь, что наши артисты — прекрасны. Они способны сделать всё, если знают, во имя чего это делается».