Готовы струны, ждёт моя гитара

Музыка, способная растворить тьму

В один из тёмных зимних вечеров, 3 декабря (ср), в 19:00, в зале Домовой церкви Шереметевского дворца пройдет уникальный концерт классической гитары. Это событие вдохновлено стихотворением Константина Случевского, написанным 125 лет назад, где гитара символизирует искусство и творчество как способ преодоления тьмы.

Нежный тембр гитары и её камерный звук способны дарить надежду, внутренний свет и добро. На струнах этого инструмента минор становится светлым, а мажор – лучезарным.

Программа концерта

В программе концерта прозвучит музыка величайших композиторов, таких как:

И.С. Бах

Ф. Таррега

И. Альбенис

Э. Вилла-Лобос

А. Барриос

Исполнитель

Концерт исполнит талантливая гитаристка Светлана Колосова. Не упустите возможность насладиться её мастерством!

Продолжительность

Концерт продлится 1 час. Приходите и окунитесь в мир музыки, способной освещать даже самые тёмные зимние вечера!