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Готовы струны, ждёт моя гитара
Киноафиша Готовы струны, ждёт моя гитара

Готовы струны, ждёт моя гитара

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыка, способная растворить тьму

В один из тёмных зимних вечеров, 3 декабря (ср), в 19:00, в зале Домовой церкви Шереметевского дворца пройдет уникальный концерт классической гитары. Это событие вдохновлено стихотворением Константина Случевского, написанным 125 лет назад, где гитара символизирует искусство и творчество как способ преодоления тьмы.

Нежный тембр гитары и её камерный звук способны дарить надежду, внутренний свет и добро. На струнах этого инструмента минор становится светлым, а мажор – лучезарным.

Программа концерта

В программе концерта прозвучит музыка величайших композиторов, таких как:

  • И.С. Бах
  • Ф. Таррега
  • И. Альбенис
  • Э. Вилла-Лобос
  • А. Барриос

Исполнитель

Концерт исполнит талантливая гитаристка Светлана Колосова. Не упустите возможность насладиться её мастерством!

Продолжительность

Концерт продлится 1 час. Приходите и окунитесь в мир музыки, способной освещать даже самые тёмные зимние вечера!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 3 декабря
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
19:00 от 300 ₽

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