Готовы струны, ждёт моя гитара

В один из тёмных зимних вечеров, 3 декабря (ср), в 19:00, в зале Домовой церкви Шереметевского дворца пройдет уникальный концерт классической гитары. Это событие вдохновлено стихотворением Константина Случевского, написанным 125 лет назад, где гитара символизирует искусство и творчество как способ преодоления тьмы.
Нежный тембр гитары и её камерный звук способны дарить надежду, внутренний свет и добро. На струнах этого инструмента минор становится светлым, а мажор – лучезарным.
В программе концерта прозвучит музыка величайших композиторов, таких как:
Концерт исполнит талантливая гитаристка Светлана Колосова. Не упустите возможность насладиться её мастерством!
Концерт продлится 1 час. Приходите и окунитесь в мир музыки, способной освещать даже самые тёмные зимние вечера!