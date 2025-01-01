Меню
Готика в кино и моде. Цикл И. Канестри. Ч.1. «Дракула», «Джейн Эйр» и другие готические кинообразы
18+
О концерте/спектакле

Готика в кино и моде: цикл лекций Илектры Канестри

11 октября в 19:00 ГУМ Кинозал приглашает на первую лекцию цикла «Готика в кино и моде», которую проведет эксперт в области моды Илектра Канестри. Тема первой лекции - «Дракула», «Джейн Эйр» и другие готические кинообразы.

Совсем недавно появились новые киноверсии классики - история о Дракуле и римейк знаменитого экспрессионистского фильма «Носферату» 1922 года. Эти премьеры возродили интерес к готическому жанру и его атмосферным, запоминающимся образам.

Кинематографические классики

На лекции будет обсуждаться, прежде всего, фильм Фрэнсиса Форда Копполы, который стал настоящим символом готической эстетики благодаря выдающимся костюмам от Эйко Ишиока. Она признана одним из лучших художников по костюму в истории кино.

Готика в литературе и кино

Не останутся в стороне и другие знаковые произведения. Мы вспомним лучшие экранизации романов сестер Бронте, а также киноленты Тима Бертона, которые также вписываются в готическую традицию.

О лекторе

Илектра Канестри — известный дизайнер, журналист и преподаватель. Она является куратором Британской высшей школы дизайна и Московской Школы Кино. Кроме того, Илектра выступает постоянным лектором Московского Музея Современного Искусства.

Не упустите возможность погрузиться в мир готической эстетики и узнать больше о влиянии моды на кино!

Октябрь
11 октября суббота
19:00
Кинозал ГУМа Москва, Красная пл., 3, ГУМ, 3 линия, 3 этаж
от 1500 ₽

