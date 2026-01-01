Готическая сюита. Органный вечер

Вечер органной музыки в соборе: симфонии и сюиты

Французская органная школа рубежа XIX–XX веков открывает нам особый мир, где орган перестает быть лишь церковным инструментом и становится полноценным солирующим звуком в симфоническом оркестре. Программа, подготовленная лауреатом премии «Органист года» Еленой Приваловой, отлично отражает эту трансформацию.

Вечер откроет произведение Луи Вьерна, одного из ключевых композиторов в развитии органной симфонии. В программу войдут две части из его Второй симфонии, а также знаменитые «Вестминстерские колокола». Эти мелодии остаются знакомыми, не утратив при этом своей выразительности и силы.

Центром программы станет «Готическая сюита» Леона Боэльмана, давшая название всему вечеру. Зрители услышат четыре части: торжественный хорал, изящный готический менуэт, молитву Богородице и финальную токкату, которая оставит никого равнодушным своим мощным звучанием.

Завершит концерт Первая симфония ре минор Александра Гильмана. Это произведение редко исполняется целиком, но его финал с виртуозным педальным трехголосием в монументальной коде — один из самых эффектных моментов во всем органном репертуаре.