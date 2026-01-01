Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пропасть» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Готическая сюита. Органный вечер
Билеты от 800₽
Киноафиша Готическая сюита. Органный вечер

Готическая сюита. Органный вечер

6+
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте

Вечер органной музыки в соборе: симфонии и сюиты

Французская органная школа рубежа XIX–XX веков открывает нам особый мир, где орган перестает быть лишь церковным инструментом и становится полноценным солирующим звуком в симфоническом оркестре. Программа, подготовленная лауреатом премии «Органист года» Еленой Приваловой, отлично отражает эту трансформацию.

Вечер откроет произведение Луи Вьерна, одного из ключевых композиторов в развитии органной симфонии. В программу войдут две части из его Второй симфонии, а также знаменитые «Вестминстерские колокола». Эти мелодии остаются знакомыми, не утратив при этом своей выразительности и силы.

Центром программы станет «Готическая сюита» Леона Боэльмана, давшая название всему вечеру. Зрители услышат четыре части: торжественный хорал, изящный готический менуэт, молитву Богородице и финальную токкату, которая оставит никого равнодушным своим мощным звучанием.

Завершит концерт Первая симфония ре минор Александра Гильмана. Это произведение редко исполняется целиком, но его финал с виртуозным педальным трехголосием в монументальной коде — один из самых эффектных моментов во всем органном репертуаре.

Купить билет на концерт Готическая сюита. Органный вечер

Помощь с билетами
Июль
3 июля пятница
20:00
Храм Святого Людовика Москва, М.Лубянка, 12а
от 800 ₽

В ближайшие дни

Шоу-балет-кабаре «Великий Гэтсби»
18+
Эстрада

Шоу-балет-кабаре «Великий Гэтсби»

7 июня в 20:30 Союз композиторов
Билеты
Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)
18+
Юмор Джаз

Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)

27 мая в 20:00 Spaten Haus Grand
от 1190 ₽
Hot Havana orchestra
16+
Джаз

Hot Havana orchestra

21 июня в 20:00 Lustra Bar
от 1500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше