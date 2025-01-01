Меню
Государственный Русский концертный оркестр Санкт-Петербурга. Парад солистов
Государственный Русский концертный оркестр Санкт-Петербурга. Парад солистов

Государственный Русский концертный оркестр Санкт-Петербурга. Парад солистов

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт Государственного Русского концертного оркестра Санкт-Петербурга в Малом зале Петербургской филармонии

Государственный Русский концертный оркестр Санкт-Петербурга, основанный Заслуженным деятелем искусств России Владимиром Поповым, представляет собой важную часть культурной жизни северной столицы. На протяжении более 30 лет этот коллектив, известный как «оркестр Попова», разрушает стереотипы о звучании оркестра русских народных инструментов, демонстрируя его благородство, утонченность и современность.

История оркестра

Государственный Русский концертный оркестр был создан в 1991 году и на сегодняшний день включает в себя 35 музыкантов-виртуозов. В их числе студенты и выпускники Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова и Государственного университета культуры и искусств. Оркестр стал одним из самых ярких явлений музыкальной жизни Петербурга, завоевав любовь публики как в городе, так и за его пределами.

Солисты концерта

В предстоящем концерте примут участие следующие солисты:

  • Любовь Михайлова (домра)
  • Альберт Хатмуллин (баян)
  • Павел Чижик (ксилофон)
  • Михаил Тугарев (балалайка)
  • Сергей Столяров (кларнет)
  • Дмитрий Гоголев (домра-альт)
  • Евгения Маркова (домра)
  • Инна Гладовская и Ксения Новикова (дуэт домр)
  • Семён Сергеев (гусли)
  • Петр Никонов (вибрафон)

Программа концерта

В программе запланированы виртуозные инструментальные сочинения таких композиторов, как:

  • Витторио Монти
  • Александр Цфасман
  • Александр Локшин
  • Дмитрий Калинин
  • Леонид Левашкевич
  • Вадим Биберган

Дирижер и продолжительность

Дирижер концерта — Александр Чернобаев. Продолжительность мероприятия составит 2 часа.

Не упустите возможность насладиться уникальным звучанием русского народного оркестра и его виртуозными исполнителями!

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 3 октября
Дом журналиста Санкт-Петербург, Невский просп., 70
19:00 от 400 ₽

Фотографии

Государственный Русский концертный оркестр Санкт-Петербурга. Парад солистов Государственный Русский концертный оркестр Санкт-Петербурга. Парад солистов

