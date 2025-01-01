Государственный Русский концертный оркестр Санкт-Петербурга. Парад солистов

Концерт Государственного Русского концертного оркестра Санкт-Петербурга в Малом зале Петербургской филармонии

Государственный Русский концертный оркестр Санкт-Петербурга, основанный Заслуженным деятелем искусств России Владимиром Поповым, представляет собой важную часть культурной жизни северной столицы. На протяжении более 30 лет этот коллектив, известный как «оркестр Попова», разрушает стереотипы о звучании оркестра русских народных инструментов, демонстрируя его благородство, утонченность и современность.

История оркестра

Государственный Русский концертный оркестр был создан в 1991 году и на сегодняшний день включает в себя 35 музыкантов-виртуозов. В их числе студенты и выпускники Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова и Государственного университета культуры и искусств. Оркестр стал одним из самых ярких явлений музыкальной жизни Петербурга, завоевав любовь публики как в городе, так и за его пределами.

Солисты концерта

В предстоящем концерте примут участие следующие солисты:

Любовь Михайлова (домра)

Альберт Хатмуллин (баян)

Павел Чижик (ксилофон)

Михаил Тугарев (балалайка)

Сергей Столяров (кларнет)

Дмитрий Гоголев (домра-альт)

Евгения Маркова (домра)

Инна Гладовская и Ксения Новикова (дуэт домр)

Семён Сергеев (гусли)

Петр Никонов (вибрафон)

Программа концерта

В программе запланированы виртуозные инструментальные сочинения таких композиторов, как:

Витторио Монти

Александр Цфасман

Александр Локшин

Дмитрий Калинин

Леонид Левашкевич

Вадим Биберган

Дирижер и продолжительность

Дирижер концерта — Александр Чернобаев. Продолжительность мероприятия составит 2 часа.

Не упустите возможность насладиться уникальным звучанием русского народного оркестра и его виртуозными исполнителями!