Государственный Русский концертный оркестр Санкт-Петербурга. Парад солистов

Государственный Русский концертный оркестр Санкт-Петербурга, основанный Заслуженным деятелем искусств России Владимиром Поповым, представляет собой важную часть культурной жизни северной столицы. На протяжении более 30 лет этот коллектив, известный как «оркестр Попова», разрушает стереотипы о звучании оркестра русских народных инструментов, демонстрируя его благородство, утонченность и современность.
Государственный Русский концертный оркестр был создан в 1991 году и на сегодняшний день включает в себя 35 музыкантов-виртуозов. В их числе студенты и выпускники Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова и Государственного университета культуры и искусств. Оркестр стал одним из самых ярких явлений музыкальной жизни Петербурга, завоевав любовь публики как в городе, так и за его пределами.
В предстоящем концерте примут участие следующие солисты:
В программе запланированы виртуозные инструментальные сочинения таких композиторов, как:
Дирижер концерта — Александр Чернобаев. Продолжительность мероприятия составит 2 часа.
