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Киноафиша Государственный оркестр "Метелица", аб-т №10

Государственный оркестр "Метелица", аб-т №10

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

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Расписание

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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 11 ноября
Малый зал Петербургской филармонии Санкт-Петербург, Невский просп., 30
19:00 от 500 ₽

В ближайшие дни

6+
Классическая музыка
Л.Клычков скрипка, М.Панков фортепиано, аб-т №12
8 января в 19:00 Малый зал Петербургской филармонии
от 400 ₽
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8 августа в 19:45 Причал «Адмиралтейство»
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Иеромонах Фотий. Добрый концерт в день рождения
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