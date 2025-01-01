Государственный оркестр кинематографии

Приглашаем вас насладиться великолепием музыки на концерте, подготовленном Кубанским симфоническим оркестром под руководством заслуженного деятеля искусств Краснодарского края Дениса Ивенского.
Российский государственный симфонический оркестр кинематографии предложит вам уникальную концертную программу, в которой вы услышите шедевры как классической, так и современной музыки. Это отличная возможность погрузиться в мир звука и эмоций.
Концерт ведет Нина Магдалиц, член Союза композиторов и музыковедов России и заслуженный деятель искусств Краснодарского края. Ее глубокие знания музыки и увлекательные комментарии сделают мероприятие еще более интересным и запоминающимся.
Не упустите шанс стать частью этого музыкального события! Концерт обещает быть ярким и незабываемым, а встреча с живой симфонической музыкой — уникальным опытом для каждого зрителя.
Мы ждем вас на нашем концерте, чтобы вместе погрузиться в атмосферу музыки и искусства!