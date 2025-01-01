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Государственный квартет имени Бородина. С. Рахманинов, А. Бородин, Д. Шостакович
Билеты от 2000₽
Киноафиша Государственный квартет имени Бородина. С. Рахманинов, А. Бородин, Д. Шостакович

Государственный квартет имени Бородина. С. Рахманинов, А. Бородин, Д. Шостакович

6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Вечер классической музыки в Усадьбе Прове-Калиш

Государственный квартет имени Бородина приглашает вас на уникальный концерт, который состоится в изысканном зале Усадьбы Прове-Калиш. В программе вечера прозвучат произведения русских композиторов XIX и XX столетий, которые порадуют ценителей классической музыки.

Уникальная программа

Особое внимание зрителей привлечет редкость репертуара — Романс из неоконченного Первого струнного квартета Сергея Рахманинова. Это произведение считается настоящей музыкальной жемчужиной и редко исполняется на концертах. Оно отражает глубокие эмоции и уникальный стиль композитора, что делает его особенно ценным для любителей музыки.

О квартете

Государственный квартет имени Бородина был основан в 1970 году и с тех пор завоевал признание на международной арене. Квартет активно выступает как в России, так и за рубежом, представляя русскую музыкальную традицию на самых престижных сценах мира.

Не пропустите!

Концерт состоится в уютной атмосфере Усадьбы Прове-Калиш, что добавит особое очарование вечеру. Позвольте себе насладиться волшебством музыки в исполнении талантливых музыкантов и откройте для себя новые грани русской классики. Билеты лучше приобрести заранее, так как количество мест ограничено.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 июля
Особняк Прове Москва, Н.Басманная, 22/2, стр. 1
20:00 от 2000 ₽

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