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Государственный камерный оркестр Республики Беларусь
Киноафиша Государственный камерный оркестр Республики Беларусь

Государственный камерный оркестр Республики Беларусь

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 1 ноября
Малый зал Петербургской филармонии Санкт-Петербург, Невский просп., 30
19:00 от 400 ₽

В ближайшие дни

Концерт с экскурсией по Александро-Невской Лавре «Шедевры популярной классики»
6+
Классическая музыка
Концерт с экскурсией по Александро-Невской Лавре «Шедевры популярной классики»
23 ноября в 14:30 Святодуховский центр Александро-Невской лавры
от 1700 ₽
6+
Классическая музыка
"Шире круг", аб-т №14
8 февраля в 15:00 Малый зал Петербургской филармонии
от 500 ₽
Музыкальный рейс «Хит за хитом» на маршруте «Весь исторический центр Петербургa»
0+
Поп
Музыкальный рейс «Хит за хитом» на маршруте «Весь исторический центр Петербургa»
8 сентября в 20:25 Теплоход «Акватория звука»
от 300 ₽
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