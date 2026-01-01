Gosudar, Khrip Otsa

Концерты группы GOSUDAR в Москве

Московская дез-метал группа GOSUDAR готовит два захватывающих концерта в столице. Мероприятия приурочены к пятилетию дебютного альбома «Morbid Despotic Ritual» и обещают стать настоящим праздником для фанатов тяжелой музыки.

Специальная программа и новые песни

Зрителей ждет не только классика группы, но и специальные номера, посвященные юбилею альбома. Каждый, кто приобретет билет, получит уникальную ссылку на прослушивание двух новых песен, которые будут доступны только на кассетах. Это отличный повод стать частью эксклюзивного события.

Поддержка от KHRIP OTSA

Концерты также состоятся при поддержке миазматического дез-метал акта из Санкт-Петербурга KHRIP OTSA, что добавит еще больше драйва и эмоций к вечеру. Не упустите chance насладиться мощным звуком и энергетикой двух потрясающих команд.