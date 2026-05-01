Gosudar, Khrip Otsa
16+
О концерте

GOSUDAR отмечает пятилетие дебютного альбома

Московская дез-метал группа GOSUDAR готовится к двум значимым концертам в столицах. Эти выступления приурочены к пятилетию их дебютного альбома «Morbid Despotic Ritual». Зрителей ожидает специальная программа, полная ярких и насыщенных выступлений.

Посетители концертов получат уникальный бонус: каждый, кто приобретет билет, получит ссылку на прослушивание двух новых песен. Эти треки будут доступны исключительно на кассетах, что станет настоящим подарком для фанатов коллектива.

Концерты пройдут при поддержке миазматического дез-метал акта из Санкт-Петербурга KHRIP OTSA. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события и услышать мощный звук дез-метала в живом исполнении!

Май
30 мая суббота
19:00
Ласточка Санкт-Петербург, Транспортный пер., 10а
от 1200 ₽

