Gosudar & Tsygun
Билеты от 1500₽
Киноафиша Gosudar & Tsygun

Gosudar & Tsygun

16+
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Битва групп: Музыкальное противостояние

Соперничество между группами началось 15 лет назад, когда мир увидел альбом «Неизбежность». Этот релиз стал отправной точкой для ожесточенной борьбы за верхние строчки хит-парадов. Конфликт между коллекциями разгорелся не только на сцене, но и за её пределами.

Перипетии музыкальной карьеры

Вокалист Tsygun, когда-то пользующийся популярностью среди поклонников, оказался в сложной ситуации после участия в шоу «Голос». Это выставило его под удар, а в глазах старых фанатов подорвало его авторитет.

С другой стороны, гитарист группы Gosudar оказался в центре финансового скандала. На фоне обысков в его особняке были найдены меченые купюры с надписью DEATH METAL. Эти события лишь подогрели интерес к музыкальному противостоянию.

Непредсказуемое продолжение конфликта

Не так давно прошла поездка на темный фестиваль, которая не выявила победителя в этом триллере. Судьба вновь свела Groupe Tsygun и Gosudar на музыкальном ринге. В их битве можно ожидать множество поворотов.

На данный момент счёт в противостоянии остается ничейным. Судьба двух культовых групп - Государя и Цыгана - ждет вашего решения. Кто из них станет следующим титанов в мире музыки?

Не упустите возможность стать свидетелем этого грандиозного события!

Расписание

4 октября
Pravda Москва, Варшавское ш., 26, стр. 12
19:00

