Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Гости из прошлого
Киноафиша Гости из прошлого

Гости из прошлого

0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Уникальная выставка «Гости из прошлого»

Приглашаем вас на уникальную выставку «Гости из прошлого», которая развернула масштабную панораму эволюции в нашем выставочном пространстве. Это не просто коллекция экспонатов — это настоящее путешествие на миллионы лет назад, где каждый шаг знакомит с новой вехой в развитии нашей планеты.

Путешествие по эрам и периодам

Выставка построена по хронологическому принципу. Вы начнёте путь в глубинах Палеозойской эры, встретите первых гигантов Мезозоя и станете свидетелем расцвета млекопитающих в Кайнозое. Все экспонаты расположены в строгой последовательности, что позволяет наглядно проследить, как менялась жизнь на Земле.

Более 30 уникальных экспонатов

Вас ждут впечатляющие полноразмерные и объёмные реконструкции древних животных, созданные с научной точностью. Вы увидите от древних рыб и звероподобного ящера диметродона до легендарных динозавров Юрского периода и грозного саблезубого кота смилодона. Эволюционную цепь завершают современные представители фауны.

Эффект полного погружения

Мы воссоздали атмосферу прошлого не только с помощью фигур. Пространство украшено растениями — потомками древней флоры, а специальное звуковое сопровождение с голосами древних существ и шумами природы перенесёт вас в другой мир.

Познавательные факты и информация

Каждый экспонат сопровождается информационной табличкой с названием, характеристиками и интересными фактами. Вы узнаете не только о внешнем виде, но и о повадках, среде обитания и роли каждого вида в истории эволюции.

Интерактивная зона для детей

Для наших самых юных гостей организована специальная площадка с тремя активностями. Дети смогут почувствовать себя настоящими палеонтологами, проводя раскопки в специальной песочнице, чтобы найти точные копии окаменелостей, собрать большой напольный пазл с изображением древнего ящера и раскрасить динозавра по трафарету, проявив свою фантазию. Это прекрасная возможность в игровой форме закрепить новые знания.

Купить билет на выставка Гости из прошлого

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
10 октября пятница
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
11 октября суббота
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
12 октября воскресенье
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
13 октября понедельник
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
14 октября вторник
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
15 октября среда
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
16 октября четверг
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
17 октября пятница
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
18 октября суббота
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
19 октября воскресенье
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
20 октября понедельник
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
21 октября вторник
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
22 октября среда
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
23 октября четверг
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
24 октября пятница
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
25 октября суббота
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
26 октября воскресенье
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
27 октября понедельник
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
28 октября вторник
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
29 октября среда
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
30 октября четверг
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
31 октября пятница
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
1 ноября суббота
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
2 ноября воскресенье
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
3 ноября понедельник
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
4 ноября вторник
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
5 ноября среда
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
6 ноября четверг
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
7 ноября пятница
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
8 ноября суббота
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
9 ноября воскресенье
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
10 ноября понедельник
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
11 ноября вторник
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
12 ноября среда
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
13 ноября четверг
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
14 ноября пятница
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
15 ноября суббота
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
16 ноября воскресенье
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
17 ноября понедельник
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
18 ноября вторник
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
19 ноября среда
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
20 ноября четверг
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
21 ноября пятница
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
22 ноября суббота
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
23 ноября воскресенье
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
24 ноября понедельник
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
25 ноября вторник
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
26 ноября среда
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
27 ноября четверг
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
28 ноября пятница
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
29 ноября суббота
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
30 ноября воскресенье
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
1 декабря понедельник
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
2 декабря вторник
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
3 декабря среда
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
4 декабря четверг
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
5 декабря пятница
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
6 декабря суббота
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
7 декабря воскресенье
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
8 декабря понедельник
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
9 декабря вторник
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
10 декабря среда
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
11 декабря четверг
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
12 декабря пятница
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
13 декабря суббота
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
14 декабря воскресенье
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
15 декабря понедельник
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
16 декабря вторник
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
17 декабря среда
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
18 декабря четверг
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
19 декабря пятница
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
20 декабря суббота
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
21 декабря воскресенье
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
22 декабря понедельник
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
23 декабря вторник
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
24 декабря среда
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
25 декабря четверг
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
26 декабря пятница
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
27 декабря суббота
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
28 декабря воскресенье
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
29 декабря понедельник
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
30 декабря вторник
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
31 декабря среда
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
1 января четверг
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
2 января пятница
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
3 января суббота
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
4 января воскресенье
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
5 января понедельник
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
6 января вторник
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
7 января среда
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
8 января четверг
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
9 января пятница
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
10 января суббота
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
11 января воскресенье
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
12 января понедельник
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
13 января вторник
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
14 января среда
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
15 января четверг
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
16 января пятница
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
17 января суббота
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
18 января воскресенье
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
19 января понедельник
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
20 января вторник
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
21 января среда
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
22 января четверг
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
23 января пятница
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
24 января суббота
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
25 января воскресенье
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
26 января понедельник
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
27 января вторник
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
28 января среда
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
29 января четверг
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
30 января пятница
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
31 января суббота
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
1 февраля воскресенье
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
2 февраля понедельник
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
3 февраля вторник
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
4 февраля среда
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
5 февраля четверг
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
6 февраля пятница
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
7 февраля суббота
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
8 февраля воскресенье
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
9 февраля понедельник
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
10 февраля вторник
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
11 февраля среда
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
12 февраля четверг
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
13 февраля пятница
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
14 февраля суббота
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
15 февраля воскресенье
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
16 февраля понедельник
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
17 февраля вторник
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
18 февраля среда
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
19 февраля четверг
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
20 февраля пятница
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
21 февраля суббота
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
22 февраля воскресенье
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
23 февраля понедельник
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
24 февраля вторник
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽
25 февраля среда
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 350 ₽

В ближайшие дни

Владимир Анискин. Шедевры микроискусства
0+
Объект Классическое искусство
Владимир Анискин. Шедевры микроискусства
10 октября в 09:00 Национальный Музей Республики Башкортостан
от 300 ₽
Выездная программа «Недаром помнит вся Россия…»
6+
Экскурсия Интерактивный
Выездная программа «Недаром помнит вся Россия…»
17 ноября в 11:00 Национальный Музей Республики Башкортостан
от 700 ₽
Экспозиции Национального музея Республики Башкортостан
0+
Декоративно-прикладные Исторические выставки Классическое искусство
Экспозиции Национального музея Республики Башкортостан
10 октября в 11:00 Национальный Музей Республики Башкортостан
от 300 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше