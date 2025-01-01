Уникальная выставка «Гости из прошлого»

Приглашаем вас на уникальную выставку «Гости из прошлого», которая развернула масштабную панораму эволюции в нашем выставочном пространстве. Это не просто коллекция экспонатов — это настоящее путешествие на миллионы лет назад, где каждый шаг знакомит с новой вехой в развитии нашей планеты.

Путешествие по эрам и периодам

Выставка построена по хронологическому принципу. Вы начнёте путь в глубинах Палеозойской эры, встретите первых гигантов Мезозоя и станете свидетелем расцвета млекопитающих в Кайнозое. Все экспонаты расположены в строгой последовательности, что позволяет наглядно проследить, как менялась жизнь на Земле.

Более 30 уникальных экспонатов

Вас ждут впечатляющие полноразмерные и объёмные реконструкции древних животных, созданные с научной точностью. Вы увидите от древних рыб и звероподобного ящера диметродона до легендарных динозавров Юрского периода и грозного саблезубого кота смилодона. Эволюционную цепь завершают современные представители фауны.

Эффект полного погружения

Мы воссоздали атмосферу прошлого не только с помощью фигур. Пространство украшено растениями — потомками древней флоры, а специальное звуковое сопровождение с голосами древних существ и шумами природы перенесёт вас в другой мир.

Познавательные факты и информация

Каждый экспонат сопровождается информационной табличкой с названием, характеристиками и интересными фактами. Вы узнаете не только о внешнем виде, но и о повадках, среде обитания и роли каждого вида в истории эволюции.

Интерактивная зона для детей

Для наших самых юных гостей организована специальная площадка с тремя активностями. Дети смогут почувствовать себя настоящими палеонтологами, проводя раскопки в специальной песочнице, чтобы найти точные копии окаменелостей, собрать большой напольный пазл с изображением древнего ящера и раскрасить динозавра по трафарету, проявив свою фантазию. Это прекрасная возможность в игровой форме закрепить новые знания.