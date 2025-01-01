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Гости Гаррисона
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Гости Гаррисона

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Музыкальный проект «Гости Гаррисона» с программой «Новое и лучшее»

«Гости Гаррисона» — это уникальный проект, который родился на окраинах Севера, в Эжвинском районе города Сыктывкара. Музыканты этой группы передают в своей музыке всю тоску и романтику периферии, что делает их творчество особенно близким многим слушателям.

Музыка и тексты

В песнях «Гостей Гаррисона» нет излишних метафор, но каждый может найти в их текстах свою собственную историю. Это делает их музыку доступной и понятной, что создает особую атмосферу на концертах.

Что ожидать от программы

В рамках программы «Новое и лучшее» зрителей ждут как уже полюбившиеся хиты, так и новые композиции. Это отличная возможность погрузиться в мир искренних эмоций и глубоких переживаний, которые передаются через музыку группы.

Интересные факты

Спектакли «Гостей Гаррисона» известны своим живым исполнением и искренним взаимодействием с публикой. Выступления группы часто становятся настоящими событиями для местной аудитории, собирая зрителей из разных уголков региона.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события и насладиться атмосферой, которая создается на каждом концерте «Гостей Гаррисона»!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 18 сентября
Diesel Воронеж, Генерала Лизюкова, 4
19:00 от 1000 ₽
Ростов-на-Дону, 19 сентября
Подземка Ростов-на-Дону, просп. Сельмаш, 3, ДК «Ростсельмаш»
19:00 от 1000 ₽
Краснодар, 20 сентября
Sgt. Peppers Bar Краснодар, Чапаева, 94
18:30 от 1000 ₽

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