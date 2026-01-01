Комедия о власти и человеческих слабостях

В Краснодарской филармонии имени Пономаренко состоится спектакль «Госпожа Министерша» в постановке режиссёра Анатолия Слюсаренко. Эта увлекательная комедия представляет собой остроумный взгляд на мечты о власти и пороки чиновников. Зритель сможет с удовольствием посмеяться над человеческими недостатками и страстями тех, кто занимает высокие должности.

Сатирическая ода страху потерять власть

Спектакль привлекает внимание зрителей, которые любят сатиру и острые театральные постановки. Если вы мечтаете о власти, например, о том, чтобы стать министром или женой министра, этот спектакль точно для вас. А если важность власти и не обременяет вас, то смех гарантирован!

Для кого этот спектакль?

Если же вы находитесь на вершине власти и довольны своей позицией, будьте осторожны — спектакль может слегка испортить вам настроение!

О театре «Торикос»

Театр «Торикос» — это признанная гастролирующая труппа, которая была отмечена на 18 российских и международных фестивалях. Театр с успехом выступает в десятках городов, от Москвы до Надыма и от Санкт-Петербурга до Севастополя.

География и достижения

Гастроли театра охватывают страны Европы и Америки, включая Германию, Францию, Испанию и Коста-Рику. Театр «Торикос» гордится своими достижениями: 4 призовых места из 5 на краевом фестивале «Кубань Театральная» и Гран-при за режиссуру и актерский ансамбль.

С 1989 года «Торикос» создаёт спектакли, наполненные страстью и азартом, рассказывая истории о людях языком театра.