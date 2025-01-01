Меню
Госпожа Метелица
Билеты от 0₽
Киноафиша Госпожа Метелица

Спектакль Госпожа Метелица

Постановка
Московский театр кукол 6+
Режиссер Наталья Пахомова
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 6+
Билеты от 0₽

О спектакле

Тайны волшебного колодца в спектакле «Госпожа Метелица»

Приглашаем вас на завораживающее театральное событие, основанное на сказке братьев Гримм «Госпожа Метелица». В нашем спектакле зритель станет свидетелем удивительной истории о падчерицы и злой дочери, которые по-разному встретились с волшебством колодца.

Сюжет

Падчерица решила броситься в колодец за уроненным веретеном и вернулась не просто с подарками, но и с новой, удивительной судьбой. В то время как злая дочь, стремясь к награде, тоже отправилась в колодец, но возвратилась с пустыми руками и глубоким разочарованием. Что же скрывается в таинственных глубинах колодца? Почему его хозяйка не всегда оказывается доброй и щедрой?

Уникальный опыт

Наш 3D-спектакль использует технологии дополненной реальности, создавая эффект полного погружения в волшебный мир. Зрители смогут не только наблюдать за разворачивающимся действием, но и почувствовать себя частью сказки, взаимодействуя с заклинаниями и чудесами.

Погружение в атмосферу

На сцене вас ждут яркие костюмы, впечатляющие декорации и музыкальное оформление, которое подчеркнет волшебство происходящего. Наша команда старался создать нечто большее, чем просто спектакль — это путешествие в мир, где реальность переплетается с фантазией.

Не упустите шанс стать частью этой удивительной истории, полной тайн и волшебства. Мы ждем вас в нашем театре!

Купить билет на спектакль Госпожа Метелица

Декабрь
Январь
20 декабря суббота
11:00
Московский театр кукол Москва, Спартаковская, 26/30
от 800 ₽
14:00
Московский театр кукол Москва, Спартаковская, 26/30
27 декабря суббота
11:00
Московский театр кукол Москва, Спартаковская, 26/30
от 800 ₽
14:00
Московский театр кукол Москва, Спартаковская, 26/30
от 800 ₽
4 января воскресенье
11:00
Московский театр кукол Москва, Спартаковская, 26/30
от 800 ₽
14:00
Московский театр кукол Москва, Спартаковская, 26/30
от 800 ₽
10 января суббота
11:00
Московский театр кукол Москва, Спартаковская, 26/30
от 800 ₽
14:00
Московский театр кукол Москва, Спартаковская, 26/30
от 800 ₽

Фотографии

Госпожа Метелица Госпожа Метелица Госпожа Метелица Госпожа Метелица Госпожа Метелица Госпожа Метелица Госпожа Метелица Госпожа Метелица

