Спектакль Госпожа Метелица

Новогодняя сказка о любви и волшебстве

В этом году театр предлагает зрителям погрузиться в увлекательную новогоднюю историю, полную загадок и чудес. Спектакль основан на оригинальном сюжете, где переплетаются судьбы короля, молодой девушки и таинственной Госпожи Метелицы.

Сюжет

Господин придворный астролог предсказывает, что если молодой король не найдет себе невесту до последнего дня года, королевству грозит неминуемая гибель. Однако, звезды указывают на то, что его избранница должна быть особенной — «золотой»!

Тем временем, король таинственным образом исчезает из дворца. В маленьком городке девушка, упавшая в колодец, возвращается с ведром золота и в золотом платье. Жители города называет её Золотой. Но, как это часто бывает, сердце девушки принадлежит не королю, а бродячему музыканту.

Тайна Госпожи Метелицы

Что же произойдет с королевством, если в самый последний день года на пороге появится сама Госпожа Метелица? Найдет ли король свою невесту? И что на самом деле означает «золотая»?

Информация для зрителей

Спектакль обещает быть насыщенным и увлекательным, его продолжительность составит около 3-х часов. Не упустите возможность стать частью этой волшебной истории, которая объединяет любовь, магию и новогоднее волшебство!