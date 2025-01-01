Меню
Господин Ибрагим. История одной дружбы
Киноафиша Господин Ибрагим. История одной дружбы

Спектакль Господин Ибрагим. История одной дружбы

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

История дружбы еврейского мальчика и арабского бакалейщика по повести Эрика-Эммануэля Шмитта

В новом спектакле, основанном на повести «Господин Ибрагим и цветы Корана», зрители смогут погрузиться в трогательную историю о дружбе между еврейским мальчиком и арабским бакалейщиком в сердце Парижа. Это не просто рассказ, но и важное размышление о человеческих ценностях.

Темы, актуальные для молодежи

Постановка затрагивает важные вопросы, такие как дружба, взаимопонимание и толерантность между различными культурами и религиями. Эти темы особенно актуальны для подростков, которые растут в современном мире, где информация и технологии играют ключевую роль.

Приключения, которые затрагивают душу

Приключения главных героев обещают не только вызвать улыбку, но и заставить задуматься. Спектакль поднимает философские вопросы, которые помогут подрастающему поколению осознать ценность живого общения и дружбы в эпоху цифровых технологий.

Интересные факты о спектакле

Пьеса, написанная Эриком-Эммануэлем Шмиттом, была впервые опубликована в 2002 году и с тех пор снискала популярность в разных странах. Она вдохновляет множество театров на создание своих интерпретаций, что свидетельствует о ее универсальности и глубине.

Не упустите возможность стать частью этой уникальной постановки, которая не оставит равнодушным никого!

