Спектакль Господи, пробуди в душе моей пламень Твой

Господи, пробуди в душе моей пламень Твой
18+
Продолжительность 1 час 15 минут
Возраст 18+

О спектакле

Спектакль-читка «Господи, пробуди в душе моей пламень Твой»

При участии артистов Нового Театра Сочи: Наталья Бахарева и Ростислав Дубинский представляют зрителям уникальный спектакль-читку. Это событие откроет вам Бродского так, как вы никогда не видели его раньше — не на страницах книги, а в живом пространстве сцены.

Перформанс, который оживляет поэзию

«Господи, пробуди в душе моей пламень Твой» — это не просто спектакль, а путешествие сквозь время, язык и метафору. Голоса актеров и музыка оживят стихи, которые стали основными партитурами XX века. Это настоящий разговор с вечностью, наполненный пронзительной честностью и невероятной красотой.

Практическая информация

Мы рекомендуем приходить пораньше, чтобы успеть выбрать блюда и напитки в нашем баре, а также настроиться на волну хорошего настроения. Обратите внимание, что на мероприятиях запрещается самостоятельно перемещать столы. Если вам нужно пересесть, пожалуйста, обратитесь к администратору — мы подберем для вас более комфортный стол.

Приходите и послушайте, как звучит мир, прошедший сквозь призму гения!

