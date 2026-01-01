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Господа Головлевы
Киноафиша Господа Головлевы

Спектакль Господа Головлевы

16+
Продолжительность 190 минут
Возраст 16+

О спектакле

Гастрольный спектакль по произведению Салтыкова-Щедрина

Театр-фестиваль «Балтийский дом» с гордостью анонсирует спектакль Национального русского театра драмы имени Михаила Лермонтова из Алматы, Республика Казахстан. Это информативное представление основано на бессмертном романе М.Е. Салтыкова-Щедрина, который затрагивает темы провинциальной дикости и падения человека. В центре сюжета - персонаж, чьи стремления к материальному благосостоянию затмили все остальные ценности.

Инсценировка и постановка осуществлены Полиной Неведомской, которая сумела сохранить современное звучание оригинала. Спектакль предлагает освежить взгляд на классическое произведение, раскрывая уникальный юмор, лиризм и трагичность авторского текста. В нём затрагиваются волнующие темы, от которых не отвлечься даже в наше время.

Участники спектакля

В главных ролях зрителей ожидают:

  • Наталья Долматова - заслуженная артистка Республики Казахстан;
  • Роман Чехонадский - заслуженный деятель Республики Казахстан;
  • Анатолий Креженчуков - заслуженный деятель Республики Казахстан;
  • Виктория Павленко - лауреат Национальной театральной премии «Сахнагер»;
  • Камилла Ермекова - лауреат Национальной театральной премии «Сахнагер».

Спектакль обещает стать истинным эстетическим наслаждением для тех, кто ценит тонкий юмор в сочетании с лирическими и трагичными мотивами. Не упустите возможность увидеть это выдающееся произведение на сцене!

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